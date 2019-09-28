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суббота, 28 сентября 2019 00:45

Показали захватывающие фото с учений украинских пограничников
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На Донбассе состоялись учения украинских пограничников.

Военные отрабатывали тактические упражнения и огневую подготовку. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Стрельбы из стрелкового оружия с различных положений и при разных условиях. При этом инструкторами моделируются тактические ситуации на основе реальных эпизодов боевого применения пограничных нарядов", - говорится в сообщении.

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"Мотивированность тренироваться как можно лучше и систематичность подобных тренировок дают уверенность военнослужащим в собственных силах и готовность к возможным обострениям обстановки, реагирование на ее резкие изменения", - добавили в ведомстве.

Пограничники устроили учения на Донбассе. Фото: Facebook / ООС
Пограничники устроили учения на Донбассе. Фото: Facebook / ООС
Пограничники устроили учения на Донбассе. Фото: Facebook / ООС
Пограничники устроили учения на Донбассе. Фото: Facebook / ООС
Пограничники устроили учения на Донбассе. Фото: Facebook / ООС

В Украине проходят стратегические командно-штабные учения Казацкая воля - 2019. В маневрах задействованы около десяти тыс. военнослужащих ВСУ и других составляющих сил обороны государства.

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