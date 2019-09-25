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среда, 25 сентября 2019 22:10

В Украине проходят масштабные военные учения
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В Украине проходят стратегические командно-штабные учения Казацкая воля - 2019.

В маневрах задействованы около десяти тыс. военнослужащих ВСУ и других составляющих сил обороны государства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время активной фазы учений будут привлекаться к практическим действиям отдельные подразделения всех видов и родов войск ВСУ. В частности, на полигонах и в определенных районах будут выполнять учебно-боевые задачи механизированные, танковые, артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые и другие подразделения. Планируется задействовать 15 кораблей, катеров и судов Морского командования, 12 вертолетов армейской авиации, силы и средства Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

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В Украине проходят военные учения Казацкая воля - 2019. Фото: Минобороны
В Украине проходят военные учения Казацкая воля - 2019. Фото: Минобороны
В Украине проходят военные учения Казацкая воля - 2019. Фото: Минобороны
В Украине проходят военные учения Казацкая воля - 2019. Фото: Минобороны
В Украине проходят военные учения Казацкая воля - 2019. Фото: Минобороны

Российские оккупанты в очередной раз проводят учение на оккупированной территории Донбасса. Начали тренировки персонала в интенсивном темпе.

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