В Украине проходят масштабные военные учения

В Украине проходят стратегические командно-штабные учения Казацкая воля - 2019.

В маневрах задействованы около десяти тыс. военнослужащих ВСУ и других составляющих сил обороны государства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Во время активной фазы учений будут привлекаться к практическим действиям отдельные подразделения всех видов и родов войск ВСУ. В частности, на полигонах и в определенных районах будут выполнять учебно-боевые задачи механизированные, танковые, артиллерийские, инженерные, десантно-штурмовые и другие подразделения. Планируется задействовать 15 кораблей, катеров и судов Морского командования, 12 вертолетов армейской авиации, силы и средства Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты в очередной раз проводят учение на оккупированной территории Донбасса. Начали тренировки персонала в интенсивном темпе.