"Украинский язык выучила за месяц", - волонтер Корпуса Мира США

Украинским языком девушка начала интересоваться еще в Америке. Фото: Оксана Княжик

Волонтер Корпуса Мира США Кэтрин Фитч два года живет в Украине. Организация проводит тренинг для изучения украинского языка, который длится три месяца.

Волонтеры ежедневно изучают украинский язык по четыре часа. Затем предлагают интересные темы для своих программ.

"Моя тема - это молодежное развитие. Я преподавала о пользе жизни на украинском языке, о проектном менеджменте и за месяц выучила украинский язык", - говорит Кэтрин Фитч. - Я не могу читать, но у меня нормальная грамматика. Хуже для меня - это использовать глаголы .. Очень сложные для меня окончания в словах на украинском языке, потому что из-за них меняется значение".

Кэтрин Фитч работает во Львовском молодежном центре.

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"Иногда у нас в Молодежном центре есть гости и они не понимают меня. Я говорю на украинском, а затем мои коллеги переводят меня ".

Украинским языком девушка начала интересоваться еще в Америке.

"Я купила книгу об украинском языке. Для начала хотела знать, как будет "привіт" или "як справи?". Но книга была о том, как хорошо писать на украинском языке. И, как для начала, я изучила много".

2018-й волонтер назвала годом украинской грамматики. Постоянно в ней совершенствуется.

"Люблю говорить лично, потому что еще могу много показать руками и так объяснить человеку. Но когда я говорю по телефону, то это сложно. Как вижу человека, то кажется он меня не понимает. Иногда я использую такси и каждый раз по телефону меня не понимают, переспрашивают. Пытаюсь объяснить где я, они говорят, что у меня некрасивий украинский язык. Когда спрашиваю, знает ли диспетчер английский, говорят - нет ", - рассказывает Кэтрин Фитч.

Американка Дара Грей является волонтеркой Корпуса Мира. Обучает жителей села Котиковка Городенковского района английскому языку. Девушка приехала в Украину с единственным условием - жить в селе. Ведь именно там, по ее мнению, можно лучше понять чужую культуру.