Украинка создала уникальную монету с изюминкой для Королевского двора

Украинка Анна Буччиарелли разработала для Королевского монетного двора эксклюзивную рождественскую монету.

Автор: mint.ca Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Изделие можно приобрести в интернет-магазине Королевского канадского монетного двора. Цена монеты $50. , передает mint.ca.

Изюминкой этого дизайна является серебряный поезд с игрушками, который едет по рельсам во время наклона монеты.

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Автор: mint.ca Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Серебряное изделие считают эксклюзивным. Выпустили всего 1000 экземпляров. Канадский монетный двор показал, что все монеты уникальные и коллекционные.

Автор: mint.ca Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Королевский канадский монетный двор выпустил рождественскую монету, дизайн которой разработала художница-украинка Анна Буччиарелли. Согласно информации на сайте монетного двора, на монете выгравировано слово "CANADA 2018". Ее номинальная цена - 20 канадских долларов. Изделие сделано из разноцветного муранского стекла. Чтобы сохранить эксклюзивность монеты, в продажу поступит всего 5 тыс. штук.