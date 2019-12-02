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вторник, 03 декабря 2019 00:15

Украинка создала уникальную монету с изюминкой для Королевского двора

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Украинка Анна Буччиарелли разработала для Королевского монетного двора эксклюзивную рождественскую монету.

Автор: mint.ca
  Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора
Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Изделие можно приобрести в интернет-магазине Королевского канадского монетного двора. Цена монеты $50. , передает mint.ca.

Изюминкой этого дизайна является серебряный поезд с игрушками, который едет по рельсам во время наклона монеты.

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Автор: mint.ca
  Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора
Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Серебряное изделие считают эксклюзивным. Выпустили всего 1000 экземпляров. Канадский монетный двор показал, что все монеты уникальные и коллекционные.

Автор: mint.ca
  Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора
Украинская художница Анна Буччиарелли разработала дизайн Рождественской монеты для Королевского двора

Королевский канадский монетный двор выпустил рождественскую монету, дизайн которой разработала художница-украинка Анна Буччиарелли.

Согласно информации на сайте монетного двора, на монете выгравировано слово "CANADA 2018". Ее номинальная цена - 20 канадских долларов. Изделие сделано из разноцветного муранского стекла. Чтобы сохранить эксклюзивность монеты, в продажу поступит всего 5 тыс. штук.

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