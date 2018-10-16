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вторник, 16 октября 2018 14:26

Украинка шокировала условиями работы в Израиле

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Украинка шокировала условиями работы в Израиле
В выходной день евреи переселяются в отели, чтобы ничего не делать. Фото: villaoceanhotels

Украинка Наталья Павлюк из Киева уже полтора года работает в Тель-Авиве горничной отеля. В ее обязанности входит уборка комнат, мытье посуды и облагораживания территории вокруг отеля.

"Когда ехала сюда, думала, что это цивилизованная страна. Но встретила грязь, вонь и ужас. Знакомые рекомендовали идти в отель, мол там кормят. Обосновалась в одном отеле, который удален от моря. Сначала мыла посуду. За смену приходилось перемывать до тысячи тарелок. Тут особенность, что молочное вместе с мясным не подают, а соответственно каждое блюдо в новой миске. Когда здесь празднуют религиозный праздник, падала с ног. Туристов настолько было много, что некоторых клали даже в коридорах. За пол года попросила, чтобы перевели на горничную", - говорит Gazeta.ua Наталья.

В Шабат (выходной день, начинающийся с пятницы пополудни и заканчивающийся в субботу после захода солнца - gazeta.ua) евреи переселяются в отели, чтобы ничего не делать.

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"Что такое это ничего не делать поняла очень быстро. После шабата, заходишь в комнату, а там воняет гимном. Оказывается евреи ходят в туалет и воду за собой не спускают и не подтрираются, грязными ложатся на постель. Затем мы собираем те постели и вручную стираем. Первые разы меня просто выворачивало. Не могла. Потом начала одевать респиратор и старалась на это не смотреть. До сих пор как вспоминаю, то противно", - продолжает женщина.

В отеле зарабатывает от $2000 до $2500. Дважды в день кормят.

"Много блюд из нута. Мы к нему не привыкли. Те, кто имеет деньги едят мясо на гриле, салаты и фрукты. Я успокоилась и покупаю фрукты в пятницу на местном рынке. Тогда их отдают за бесценок, бывает даже по 1 шейкелю (7,7 грн), чтобы быстрее пойти праздновать. Празднуют многие. Преимущественно едят, пьют и поют всю субботу", - добавляет Наталья.

Украинка Наталья рассказала, как переехала в Израиль и почему платила за две квартиры.

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