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Украинка рассказала тонкости работы в Индонезии

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Украинка рассказала тонкости работы в Индонезии
Украинка рассказала тонкости работы в Индонезии. Фото:obozrevatel

Екатерина Полякова из Киева, полтора года работала преподавателем на индонезийском острове Ява.

"Работу нашла в 2016 году из-за подруги, которая в то время жила в Индонезии. Через программу Darmasiswa заполнила анкету. Успешно прошла собеседование и получила приглашение", - сообщает украинка Обозреватель.

Программа привлекает иностранных интернов для изучения индонезийского языка, культуры и преподавания в университете.

Преподавала журналистику в Университете Мухаммадия Маланг. За это время имела две дисциплины "Введение в журналистику") и "Теорию журналистики". Пары посещало 14 групп, а это около 650 студентов и 490 часов лекций. Обучение ежедневно по 2,5 часа.

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"Кроме преподавания и изучения индонезийского языка и культуры, мы имели возможность организовывать собственные проекты или участвовать в проектах других. Поднимала рейтинг Украины в глазах окружающих. Много индонезийцев знают, кто такой Андрей Шевченко и киевское "Динамо",- говорит девушка.

"В программу входит изучение языка. Но реально ее отшлифовать можно только с местными жителями. Индонезийцы не знают английского", - рассказала девушка.

По программе преподавания в университете иностранцам предоставляют жилье.

"Жила в общежитии, поэтому дополнительно искать жилье не пришлось. Тем не менее, с ценами немного знакома. Комната в квартире с хозяевами без горячей воды - 0,029 долларов(800 гривен). Квартира или дом - 143 доллара (4000 гривен)", - рассказала Екатерина Полякова.

В свободное время можно гулять по улицам. Единственное - нужно быть осторожным. Змеи, ящерицы, крокодилы в Индонезии повсюду. Тому, кто имеет страх к живности лучше не рисковать.

По поводу социальных угроз, можно чувствовать себя безопаснее. На улицах нет пьяных. Индонезийцы в общем очень спокойные и неконфликтные.

"Для меня пребывание в Индонезии - личный опыт. На острове завела новые знакомства. Научилась контролировать свои эмоции и уважать выбор других людей", - рассказала украинка.

Самые престижные и самые высокооплачиваемые профессии в Палестине - врач, инженер, работник банка и адвокат.

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