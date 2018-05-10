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четверг, 10 мая 2018 12:46

Сломан череп и откушен язык - избили украинских заробитчан

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Автор: politeka.net
  Близ Варшавы жестоко избили украинских заробитчан
Близ Варшавы жестоко избили украинских заробитчан

Группа неизвестных мужчин побила трех украинских заробитчан, когда они вышли из магазина. Это произошло в селе Глоскув возле Варшавы.

Нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ. Двоим украинцам удалось убежать, передает "Польское радио".

Трьех украинцев зовут Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет.

"Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", - рассказал изданию их коллега по работе.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуве. 3 мая они пошли в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый человек. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться серьезнее.

"По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", - рассказал сотрудник пострадавших.

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Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно перегородили два автомобиля, из которых вышли 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев.

Мужчина также был нетрезвым, поэтому в таком состоянии допросить его не смогли. Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный до сих пор материал также пока не позволяет утверждать, произошло ли нападение на национальной почве.

В городе Мелфи в Италии охранник Антонио Жирардо застрелил свою жену Марину Новожилову - женщину из Днипра. Мужчина вернулся с работы и выстрелил в жену из табельного оружия прямо в сердце. Через некоторое время Жирардо покончил жизнь самоубийством.

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10
мая

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