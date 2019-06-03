Отсутствие кухонь и тесное жилье — украинец рассказал о жизни в самом дорогом месте планеты

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Архитектор Юрий Петренюк из Киева два года назад переехал жить в Китай. Украинец рассказал особенности жизни и работы.

"Китайский язык не изучаю. Здесь работают люди из Великобритании, Швеции, Италии, Украины. Английский в Гонконге местные учат с начальной школы. Не могу сказать, что все ее тут знают, но если ты идешь в магазин или в ресторан, то найдется человек, который тебя поймет", - говорит украинец Сегодня.

Минимальная зарплата в Китае - 2000 долл. (54 000 грн). С такой зарплатой реально прожить, если есть собственное жилье. Самые высокие зарплаты у топ-менеджеров - 18 000 долл. (490 000 грн).

"У белых людей здесь преимущество. С поиском работы проблем нет. Для местного населения виза не нужна, но они получают меньшие зарплаты. Чтобы устроиться учителем английского уже нужна лицензия. Учителями работают американцы, австралийцы или британцы. Много украинок работают моделями", - рассказывает Юрий Петренюк.

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"Живу на острове, где плата за жилье меньше. Снимаю комнату в квартире еще с двумя соседями. У нас три спальни. Плачу 800 долл. (22 000 грн). Раньше тратил 40% зарплаты на жилье, но было трудно прожить. Поэтому уменьшил расходы на это до 35% и стало лучше. Гонконг – это самый дорогой город в плане недвижимости, потому что очень ограничена площадь под застройку. А население постоянно растет и аренда растет соответственно – около 7% в год. Чтобы купить квартиру здесь, нужно работать всю жизнь, и то это будет десять "квадратов" в бедном районе" , - говорит Юрий.

Китайцы очень берегут свое время. После рабочего дня они идут домой и отдыхают. Молодежь на выходных может еще пойти куда-нибудь в горы, на выставку, иногда смотрят кино. В основном их отдых – это дом, семья.

"Здесь едят рис, жирное мясо, все внутренности из животных. Блюда очень тяжелые и не сытные. Раз в неделю хожу в местные рестораны. Здесь не очень принято есть дома и готовить, потому что мало жилой площади в квартире и кухне очень маленькие. Люди едят где-то на улице. В Гонконге местные могут есть в двух метрах от свалки мусора со крысами. Для них это норма, для нас – смерть", - говорит Юрий.

Норвегия - страна очень дорогая. Некоторые цены могут удивить, например хлеб может стоить столько же, как и билет на час общественного транспорта. Люди там очень порядочные, добрые, отзывчивые, заботятся о своем здоровье, но при этом очень закрытые. Быстро найти квартиру в Норвегии помогут рекомендации работодателя или кого-то из местных.