"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали

Фото: Фото предоставлено Вероникой

Балийская церемония не похожа на привычную свадьбу. Об этом рассказывает Вероника, которая вышла замуж за балийца два года назад.

"Никто не спрашивает разрешения на женитьбу, никакого поднятия фаты или первого поцелуя. Перед бракосочетанием есть женщина, которая похожа на тех, что в ЗАГСе и мужчины, которые зачитывают поздравления, но почему - то еще до бракосочетания", - рассказывает Вероника.

Сама церемония больше похожа на ритуал. Молодожены сначала становятся под украшенной аркой, к ним подходит мужчина в белой одежде. В ладони насыпает порошок, который нужно втирать в руки.

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"Выглядит все немного смешно. Перед паром начинают стучать камнями, затем шаман рисует желтую полоску на лбу и в конце молодоженов ведут к специально подготовленному месту, где стоят корзинки с разными дарам. Среди них на земле кокос, который нужно постоянно бить ногами. Мужу дают что-то похожее на сапу, а жене – саженец банана. Это нужно посадить. Затем невесту должны выкупить, особыми ритуальными монетами. А за это невеста имеет из корзинок с дарами извлечь три продукта. Затем по этим предметам определяют судьбу семьи, количество детей и прочее", - говорит женщина.

После этого молодоженов ведут к обнаженному шаману. Он без верхней одежды, но весь в бусах. Он читает молитвы и освящает семью

"За столом супруги должны покормить друг друга. Сперва рисом, потом курицей, сладким пирожком и напоследок подержаться за куриное яйцо. Наконец корзины с подарками на голове занести в доме", - говорит Вероника.

Украинка Ирина Сеньковская открыла бизнес после переезда на остров Бали. Девушка шьет аксессуары и сумки из натуральной кожи питонов, варанов и крокодилов. Цена на работы начинается от $200.