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воскресенье, 14 октября 2018 00:21

Как эмигранты экономят деньги благодаря поездкам домой

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Автор: Depositphotos
 

Услуги швеи, обувного мастера, парикмахера, репетиторов в несколько раз дешевле в Украине, чем в Италии.

Все потому, что ручная работа ценится в несколько раз больше, чем в Украине.

"Разница колоссальная в тех услугах, где люди выполняют работу вручную. Например вызов мастера к поломанной стиральной машинки - 50 евро. Не говоря уже о ремонте. Проще купить новую, если она не совсем старая", - говорит Gazeta.ua Алина Ярошевська из итальянского города Венеция. Приехала в отпуск домой.

Дорогостоящие услуги парикмахеров - от 100 евро. поэтому при возможности украинцы едут к украинским мастерам.

"В первые дни мы сразу записываемся к парикмахерам, на маникюр. Также бегу к швеи, которая шьет мне одежду. Дома имею свою машинку, которой подшиваю несложную одежду или гардины, - рассказывает женщина. - Очень дорогие индивидуальные частные уроки. Еду в Украину с сыном. Обучение игре на скрипке в украинского преподавателя стоит 70 гривен, а в Италии - 600 грн. Учитель говорит, что в Украине это не популярно. Так растут цены, что родителям уже не до скрипки. Вынужденные им снижать цены на репетиторство. То же касается английского. Здесь 90 грн в час, а в Венеции - 15 евро".

Достаточно дорогие услуги стоматолога. Дешевле полечить зубы в Украине.

"В сына начали портиться зубки. Сначала поставили временную, дальше постоянную. Одна обошлась в 120 евро. Через некоторое время она выпадала. Так трижды платила по 120 евро. Чтобы вырвать зуб надо заплатить 100 евро", - говорит женщина.

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Виктория Ядощук из города Калуш Ивано-Франковской области три года назад переехала в Турцию. Говорит, по сравнению с Украиной не хватает живых концертов, фестивалей и театров.

Жители Стамбула ходят в пабы и слушают местный фольклор. Поход в бар начинается от 370 гривен. Это цена за пиво и закуску. По сравнению с Украиной алкоголь дороже в 10 раз. Поэтому турки очень любят путешествовать в Украину, особенно во Львов.

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