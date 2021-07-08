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пятница, 09 июля 2021 00:45

Женское тело стало выгодным товаром - финская писательница раскрыла правду о суррогатном бизнесе в Украине

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Автор: facebook.com
  Финская писательница Софи Оксанен написала роман об Украине "Собачья площадка". В нем поднимает проблему коммерческого донорства и суррогатного материнства. Презентация состоялась на Книжном Арсенале. Проходил в Киеве с 23 по 27 июня
Финская писательница Софи Оксанен написала роман об Украине "Собачья площадка". В нем поднимает проблему коммерческого донорства и суррогатного материнства. Презентация состоялась на Книжном Арсенале. Проходил в Киеве с 23 по 27 июня

Все началось, когда я впервые попробовала борщ десятки лет назад. Стал для меня дверью в украинскую культуру.

Об этом говорит финская писательница Софи Оксанен во время презентации романа "Собачья площадка" на Х Международном фестивале Книжный арсенал. Проходил в столичном Мыстецком арсенале 23-27 июня.

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Главная героиня Лена завершает карьеру модели в Европе и возвращается в Украину. Погружается в область коммерческого донорства яйцеклеток. Работая координатором, подыскивает и вербует женщин, среди которых оказывается ее знакомая с детства, по сюжету.

Современное Хельсинки переплетается с прошлым постсоветской Украины, коррупция Востока встречает и питает жадность Запада, и на этом перекрестке стоят две женщины

"Это решение обусловит ряд событий, которые в конечном итоге разрушат не одну жизнь, и приведет к тому, что произойдет через десять лет в парке возле площадки, где счастливая финская семья выгуливает собаку.

В произведении современное Хельсинки переплетается с прошлым постсоветской Украины, коррупция Востока встречает и питает жадность Запада, и на этом перекрестке стоят две женщины. Автор маневрирует между психологическим триллером и остросоциальные прозой. Раскрывает правду о бизнесе, построенном на донорстве яйцеклеток, международных "фабриках по изготовлению детей" и женском теле, которое становится в этом бизнесе выгодным товаром", - говорится в аннотации.

Украинский перевод осуществил Юрий Зуб. Выпустило киевское издательство "Комора".

В нордических странах не понимают, как коррупция влияет на жизнь обычных людей и насколько медленный процесс ее искоренения. Не мне вам об этом рассказывать. Но я обращаюсь к читателям за пределами Украины

"Ожидала, что после Революции достоинства и начала войны финские издательства начнут публиковать украинских авторов. Но этого не произошло, - продолжает Оксанен. - Подумала, может, мне самой следует написать об Украине и повысить интерес к вашей культуре.

Мы не можем охватить настоящее или будущее, если не понимаем истории. К сожалению, интересное, но трагическое недавнее прошлое украинцев не очень известное. Почувствовала, что важно осветить. А также показать повседневность с точки зрения коррупции. В нордических странах это слово может показаться отдаленным. Не понимают, как коррупция влияет на жизнь обычных людей и насколько медленный процесс ее искоренения. Не мне вам об этом рассказывать. Но я обращаюсь к читателям за пределами Украины.

Иностранных клиентов не волнует, что произойдет с донорками или суррогатными матерями. Не говоря уже о запланированных младенцах, если те не соответствуют их ожиданиям. Бывают случаи, когда будущие родители не хотят забирать ребенка. Тогда оказывается в украинском детдоме

Основная линия касается прибыльного международного суррогатного бизнеса в Украине. Это серьезный фундамент для сюжета. Так как служит линзой для исследования социальных структур, коррупции, равенства. Ведь одной из самых больших проблем Европы является экономический разрыв между западными и восточными странами.

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Это тот бизнес, где можно воспользоваться мечтами человека. Нет ничего плохого в попытке улучшить жизнь свое или семьи за счет донорства или суррогатного материнства. Но беспокоит отсутствие регулирования. Возможна эксплуатация и риск потерять здоровье. Агентства не заботятся об этих женщинах, а могут быть долгосрочные последствия. Иностранных клиентов также не волнует, что произойдет с донорками или суррогатными матерями. Не говоря уже о запланированных младенцах, если те не соответствуют их ожиданиям. Бывают случаи, когда будущие родители не хотят забирать ребенка. Тогда оказывается в украинском детдоме.

Нужен больший мониторинг. Должна быть бесплатная юридическая помощь для женщин.

Им недостаточного того, что забирают яйцеклетки, а даже не оставляют самой Украине денег. Это еще один способ разворовывания страны

После того, как Таиланд и Индия запретили суррогатное материнство для иностранных клиентов в 2015-м, это дело никуда не исчезло. Многие из тех бизнесменов переехали в Украину, где действует удобное законодательство. Это также неправильно. Им недостаточного того, что забирают яйцеклетки, а даже не оставляют самой Украине денег. Это еще один способ разворовывания страны.

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Права на перевод "Собачьей площадки" продали в 22 страны. Книгу хорошо приняли в Норвегии, Дании, Эстонии, Франции. Было немало молодых читателей, которые никогда не бывали в Украине или не обращали внимания на новости о войне. Произведение предоставило им много информации. Я не могу заставить людей прочитать книгу по украинской истории, но романы большинству нравятся. Надеюсь, мой будет способствовать заинтересованности в вашей культуре и лучшему пониманию ситуации среди иностранцев".

Автор: komorabooks.com
  Украинский перевод романа Софи Оксанен "Собачья площадка" вышел в киевском издательстве "Комора"
Украинский перевод романа Софи Оксанен "Собачья площадка" вышел в киевском издательстве "Комора"

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Софи Оксанен - ​​романистка, драматургиня, публицистка, феминистка. Родилась 7 января 1977 года в городе Ювяскюля в финско-эстонской семье. Училась в университетах Ювяскюля и Хельсинки, а также в финской Академии театра. Ее произведения получили десятки престижных наград. Перевели на более чем 40 языков мира. Автор романов "Сталинские коровы", "Дитя Джейн", "Очищение", "Когда голуби исчезли", "Норма", "Собачья площадка".

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