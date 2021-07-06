"Время тирана" станет ответом на пошлость "Слуги народа"

Автор: facebook.com Писатель Юрий Щербак (второй справа) рассказывает о политическом триллере-антиутопии "Время тирана". В презентации новой редакции романа приняли участие (слева направо) поэт и переводчик Юрий Лысенко, директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович и дипломат Даниил Лубкивский. Событие состоялось во время Книжного арсенала в Киеве

История - это не учительница, а полицейский. Наказывает народы, которые слышат голоса прошлого.

Так считает писатель, бывший посол Украины в США, Канаде, Мексике и Израиле Юрий Щербак. На Х Международном фестивале "Книжный арсенал" в Киеве презентовал обновленную редакцию романа "Время тирана. Прозрение 2084 года". Это заключительная часть фантастической трилогии "Время". Вышла в киевском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

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Действие антиутопии происходит в течение 2077-2084 годов, в период и после глобальной войны. Главный герой - генерал военной разведки Игорь Гайдук, который становится диктатором Украины.

"Произведение продолжает сюжетную линию предыдущих двух романов, где за гротескной формой и фантастичностью ситуаций стоит реальная масштабность возможных событий будущего. Автор имеет широкий угол зрения на проблематику международных отношений. Щедро использует цитирование секретных документов, раскрывающих цинизм и двойные стандарты игроков политической сцены. Подает свое парадоксальное видение того, что может произойти с Украиной и миром", - говорится в аннотации.

Все время думаем: мы уже известны в мире или нет? Да очень известны. На нас смотрят сотни разведок, работают над Украиной в генеральных штабах

- Мы как страна еще не состоялись, не стали самодостаточными и свободными. Сегодня все еще оккупированы русским языком и даже хуже - ментальностью. Советскими догмами, стереотипами, ложью от власти, которая хочет строить не Украину, а Малороссию, - говорит Юрий Щербак.

Мы должны думать все время о высоком. Я понимаю, что это очень немодное слово. Но поверьте мне, что история - это не учительница, которая говорит детям, как надо действовать в тех или иных обстоятельствах. А жестокий полицейский, который сначала молчит, а потом жестоко наказывает народы, которые не слышат голоса прошлого. И нас сильно наказывает. Потому что часто игнорируем уроки.

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Имеем комплекс неполноценности. Живет в нас, потому что мы еще не полностью независимы. Все время думаем: мы уже известны в мире или нет? Да очень известны. На нас смотрят сотни разведок, работают над Украиной в генеральных штабах. Вошли в этот мир тысячами дорожек и связей.

Мы сейчас везде. Например, в США встречал украинца-командира американской атомной боевой ударной подводной лодки. Вы можете себе представить? Мы просто сами недооцениваем себя и свою нацию. Но я против самовозвеличивания. Должны быть ироничными, скептическими, критическими по отношению к себе. Потому что много грехов за нами есть. Но не должны унижаться. А понимать, что мы народ, который имеет будущее и который победит.

Украинец становится субъектом мировой политики, ее активным игроком. Заходит в ткань истории и начинает ее преобразовывать

- Трилогия о генерале-хорунжем Игоре Гайдуке захватила с первых страниц. Это украинская "бондиана", - говорит дипломат Даниил Лубкивский. - С вихрем шифротелеграмм, поворотов сюжета и удивительных аллюзий. Где украинец предстает динамичным, храбрым героем. Где звучит голос украинцев как глобальной нации.

Манера подачи и разговора с читателем напоминает лучшие образцы мировой фантастики. Интонации, похожие на Роберта Шекли и Рэя Брэдбери, очаровывают, и вдруг начинаю хохотать от остроумия текста и образов.

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Украинец становится субъектом мировой политики, ее активным игроком. Заходит в ткань истории и начинает ее преобразовывать. Здесь для меня Щербак сродный еще с двумя именами. Валерия Шевчука и Юрия Косача, который с такой же мощной творческой фантазией демонстрирует украинское присутствие в мировой истории во время Богдана Хмельницкого. Всю триаду сегодня печатает "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Это шипящий казан, из которого прорывается украинская страсть и субъектность.

Можно найти способ донести образы Щербака широкой аудитории. Это очень кинематографический роман. Интересный для того, чтобы превратить в сериал. Получится прекрасный ответ на пошлость "Слуги народа".

Нет такой беды, которая могла бы случиться с миром, которая не состоялась в романах Щербака. Прежде всего касаются Украины. Выписана точно и безжалостно

- Трилогия Юрия Щербака - это наша "Огнем и мечом", только спустя более 100 лет и не о прошлом, а о будущем, - говорит поэт и переводчик Юрий Лысенко. - Эпопея должна была б войти в основу ментальности современного украинца так, как произведения Генрика Сенкевича - в польскую. Потому что у нас пока проблемы с тем, чтобы что-то вытеснило Киркорова.

Нет такой беды, которая могла бы случиться с миром, которая не состоялась в романах Щербака. Прежде всего касаются Украины. Выписана точно и безжалостно. С целой галереей держиморд, предателей, поганцев, дебилов, дегенератов и хитрецов.

Представьте себе: во главе государства стоит гетман со всей национальной символикой, а за ним - группа олигархов, которым наплевать на все. Это злые люди, каждый из которых - "смотрящий" за определенным регионом, которым владеет. Большинство населения являются крепостными. Это ни у кого не вызывает никаких сомнений. А особенно патриотически настроенные украинцы могут выехать в специальные резервации. Там играют на кобзах, танцуют гопак, поют песни, едят борщ с галушками - все прекрасно, национальная жизнь изобилует. Единственное, что не имеют права выезжать за пределы своей резервации. Если изъявил желание жить в настоящей этнографической Украине, ты туда пропадаешь навсегда.

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Самый выразительный персонаж - полтавский генерал Тарас Галушка, который руководит сектором безопасности. В то же время бизнесмен, который лепит галушки и вареники и пропагандирует их по всей Украине. Блюдо у него в центре сознания. Казалось бы, этого достаточно для того, чтобы описать образ ограниченного псевдопатриота. Но этот парень - еще и наркобарон мирового масштаба. Кроме того, спокойно продает Украину - и россиянам, и мусульманам.

Если бы я был министром образования, весь выпускной класс еженедельно ученики писали бы произведение об образах трилогии "Время". Скажем, бутафорского гетмана, циничных олигархов или глупых хуторянских предателей. Но чтобы читать 1500 страниц, прежде всего должны быть интересными. Здесь все бегает, стреляет, меняется по сто раз. Все время неожиданное и парадоксальное действие.

Произведение должно было бы произвести фурор и стать знаменитым, настольной книгой для каждого. Потому что наконец-то появился суперхит отечественной литературы. Однако никто не сообщил обществу, что в нашей культуре случилось что-то красивое и полезное.

Я бы хотел, чтобы наше общество, особенно молодые люди, не задыхались в этой стране. Чтобы мы создали наконец-то Украину как нормальное европейское демократическое процветающее государство

- Сегодняшний разговор - глоток свежего воздуха для человека, который имел 75 процентов поражения легких и задыхался все время, - добавляет Щербак. - Я бы хотел, чтобы наше общество, особенно молодые люди, не задыхались в этой стране. Я понимаю, когда хотят уехать. Не осуждаю. Но здесь должна быть чистая атмосфера. Чтобы мы создали наконец-то Украину как нормальное европейское демократическое процветающее государство.

- После прочтения третьего "Времени" меня не покидает мысль: что было дальше с Гайдуком? - обращается к автору директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович.

- Не скажу. Напишу, вот тогда узнаете.

- Собственно этим вопросом я и хотел бы побудить к написанию.

Автор: facebook.com Фантастическую трилогию о будущем Украины и мира "Время" Юрия Щербака переиздало киевское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

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Юбилейный "Книжный арсенал" состоялся с 23 по 27 июня. Проходил в столичном комплексе Художественный арсенал. Свою продукцию представили 145 издательств. Состоялось более 300 событий - презентаций, дискуссий, концертов, перформансов, лекций. Мероприятие посетили около 36 тыс. человек. Еще 39 тыс. зрителей присоединились к событиям онлайн.