Назвали самую красивую книгу Украины

Фото: facebook.com

Звание самого красивого издания Украины получила познавательная книга-картинка о движении "Куда и откуда" творческой мастерской "Аграфка". Получила гран-при конкурса "Лучший книжный дизайн 2021".

Лауреата объявили во время церемонии открытия Х Международного фестиваля Книжный арсенал. Проходит в столичном Художественном арсенале.

Диплом победителя и статуэтку вручили Марьяне Савке, главной редакторке львовского "Видавництва Старого Лева", которое выпустило книгу "Куда и откуда". Рассказывает о путешествиях людей, животных, растений. О путешествиях ради торговли или завоевания, научных экспедициях и паломничестве, миграции, картах, навигации, поиске своего собственного пути.

"Два слова, которые путешественник чаще всего слышит в поездке - "куда" и "откуда". Эта книга - визуальное и интеллектуальное путешествие сквозь тысячи лет в поисках ответов на эти и многие другие вопросы", - говорится в синопсисе.

"Книга является пространством времени и движения. Когда мы читаем, то водим глазами, листаем страницы. "Куда и откуда" - не только для детей, а для каждого из нас. Знакомят с движением во всех его проявлениях. Движение людей и объектов, движение как политическое действие, движение ветра, воды нашей планеты. Его различные виды в красках, цветах и ​​графике смог показать тандем художников Романы Романишин и Андрея Лесива. Так возникло гармоничное издание, которое посвящено движению и воплощает его в себе", - говорит немецкий писатель, писатель и художник Ян Венцель.

Конкурс "Лучший книжный дизайн" в 2016-м основал Книжный арсенал в сотрудничестве с Goethe-Institut в Украине при поддержке Франкфуртской книжной ярмарки и фонда Buchkunst. В этом году проводили в шестой раз. Получили рекордное количество заявок - 227. К участию принимали работы, напечатанные с августа 2020-го по май 2021-го.

"В этом году конкурс стал действительно брендом, как в свое время Книжный арсенал. Это будто бы самодостаточная часть мероприятия, но в то же время немыслима вне его. Поскольку согласно видению фестиваля нам важно сочетать литературу и искусство, содержание и эстетику. Это событие дает нам такую ​​возможность", - говорит координатор конкурса Оксана Хмелевская.

Книга-победитель будет представлять Украину на международном конкурсе книжного дизайна Best Book Design from All Over the World в Германии.

Юбилейный Книжный арсенал проходит с 23 по 27 июня. Принимают участие более 200 издателей, иллюстраторов, институтов культуры. Запланировано более 300 событий - презентаций, дискуссий, концертов, перформансов, лекций, выставок.