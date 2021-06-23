Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля

В Киеве начался Х Международный фестиваль Книжный арсенал. Продлится до 27 июня.

Фестиваль проходит в здании Мистецького арсенала на ул. Лаврской, 12. Будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00. Билеты продаются онлайн по 100 грн. Вход для пожилых людей бесплатный.

Фото: Лилия МЫЦКО

На ярмарке работают фуд-корты с едой и напитками, рассказал Gazeta.ua волонтер Виталий Прилужный, который помогает на фестивале.

"В прошлые годы фуд-кортов было меньше. На этот раз увеличили почти вдвое. Я впервые на арсенале, хочу купить сборник Жадана и посетить лекции историков. Планирую потратить около 1000 гривен на книги. Сегодня вход для посетителей с 13:00, а в остальные дни будет с 09:00", - сказал Прилужный.

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Онлайн-программу фестиваля будут транслировать бесплатно на сайте Megogo.

В книжной ярмарке принимают участие более 200 издателей, иллюстраторов и представителей издательств. Состоятся более 300 событий - презентаций, дискуссий, концертов, лекций, выставок, перформансов.