Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021

Лина Костенко сейчас работает над несколькими книгами. Одна из них может выйти до конца 2021 года.

Об этом в интервью Общественному рассказал поэт и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович. По его словам, что новая книга представляет собой смесь жанров, для описания которой не хватит слова "роман".

"Когда она его отдаст в печать - знает только она. Она должна почувствовать, когда готова это сделать", - говорит Малкович.

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Также писательница работает над двумя книгами стихов, книгой воспоминаний "Дивный сад Ивашкевича" и книги литературно-критических эссе.

Не первый год ходят слухи, что Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Ее кандидатуру поддерживает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.