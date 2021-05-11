Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3348
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1287
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 432
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 558
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1828
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7047
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 945
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 10188
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 729
Фото
Все фото
24
6
8
6
6
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Видео
Все видео
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
TVORCHI сняли клип за 14 часов
TVORCHI сняли клип за 14 часов
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 702
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2376
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 873
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 00:45

Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021

  Комментировать

Лина Костенко сейчас работает над несколькими книгами. Одна из них может выйти до конца 2021 года.

Об этом в интервью Общественному рассказал поэт и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович. По его словам, что новая книга представляет собой смесь жанров, для описания которой не хватит слова "роман".

"Когда она его отдаст в печать - знает только она. Она должна почувствовать, когда готова это сделать", - говорит Малкович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луизу Глюк сравнивают с Линой Костенко

Также писательница работает над двумя книгами стихов, книгой воспоминаний "Дивный сад Ивашкевича" и книги литературно-критических эссе.

Не первый год ходят слухи, что Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году. Ее кандидатуру поддерживает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая книга Лины Костенко может выйти до конца 2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 10107
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9207
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 8865
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 1 Просмотров: 8667
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 8226
Культура
Выйдет новая версия "Золушки"
Выйдет новая версия "Золушки" Просмотров: 108
Фильмы ко Дню матери, которые вы точно не видели
Фильмы ко Дню матери, которые вы точно не видели
 Просмотров: 243
Выйдет долгожданное продолжение хоррора
Выйдет долгожданное продолжение хоррора Просмотров: 225
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
 Просмотров: 180
Ким Кардашьян украла скульптуру
Ким Кардашьян украла скульптуру Просмотров: 387
Больше всего комментируют
4
Украинцы назвали любимые праздники
4
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
4
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
Голосов: 100
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть