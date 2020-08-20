Россия - уязвима. Ее крах может наступить неожиданно - историк

Автор: facebook.com Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" выпустило хрестоматию "Понять Россию". Содержит свидетельства очевидцев, представителей различных эпох

70 рассказов иностранцев разных эпох вошло в книгу "Понять Россию. Свидетельства очевидцев". Вышла в киевском издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Содержит доклады и дневники путешественников, купцов, дипломатов, служащих, военных, которые проживали или бывали в России по делам в XIV-XIX вв.

Самый известный из представленных авторов - французский маркиз Астольф де Кюстин. В хрестоматии представлены отрывки из его книги "Россия в 1839 году". В ней описывает деспотизм и произвол императора Николая I, жестокость в обществе, нечеловеческие условия труда, лицемерие при дворе. Назвал Россию тюрьмой, а россиян - нацией рабов.

Также подан текст флорентийского купца Рафаэля Барберини. Предостерегает не доверять россиянам в торговых делах, потому что корыстные, мастера обманывать и подделывать товары.

Немецкий офицер Альберт Шлихтинг пишет о врожденном желание зла и отсутствие у россиян братской любви. Рассказывает, как московский царь Иван Грозный пытает заключенных, издевается над боярами и князьями, насилует их жен, убивает крестьян. Каждый раз, когда приглашает кого-то во дворец, тот идет как на страшный суд. Прощается с семьей и друзьями. Оттуда же почти никто не возвращается.

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"Первоисточники о России стали появляться преимущественно с XV века, как только туда начали путешествовать с Запада, - говорит составитель хрестоматии, историк и политолог Александр Палий. - Эти материалы однозначные и единодушные. Европейцы, которые и не знали друг о друге, писали похоже о московской политической системе и россиянах".

Ученый считает, что Россию важно исследовать.

"Не для того, чтобы кого-то оправдывать или осуждать. А чтобы понять, какие агрессивные посылы выходят оттуда и чем грозят Украине, - продолжает Палий. - Это государство долго нависало над нами, но мы его просто не знали. Пока нам рассказывали сказки о духовности, настоящая Россия была скрыта под кучей демагогии и дезинформации. Она как матрешка со многими личинами. Как сказал один тамошний деятель, Россия никакой истины не скрывает с большей тщательностью, чем правду о своей истории.

Книга для того, чтобы приоткрыть завесу. Послы, торговцы, офицеры - эти компетентные люди дают целостную картину тогдашней России. И одновременно расшифровывают для нас современную. Оказывается, за несколько веков истории - не так много изменений".

Целью хрестоматии было показать сильные и слабые стороны России, о которых рассказывают авторы прошлого.

"Мы должны понимать, что Россия - государство, с одной стороны, способное к мобилизации. А с другой - чрезвычайно уязвимое. Ее крах может наступить так неожиданно, что будем шокированы. Удивимся так же, как в 1991 году.

Учитывая наши отношения и соседство, полезно видеть, с кем ведем переговоры. Не только украинцам, но и Западу. Потому что там часто позабывали то, что написали их собственные деятели".

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"Книга "Понять Россию" ставит все на свои места. Это история соседнего государства из первых рук, - говорит автор обложки, художник и дизайнер Андрей Ермоленко. - Больше всего поразил пласт о том, как там относятся к собственной семье. Что поднимать руку на жену - это нормально. Она фактически никто, а если муж бьет - значит любит. Это сохранилось до сих пор. Можно поменять даты, а все будет выглядеть так же. Украина взяла на себя много отрицательных черт России во времена колонизации. В частности, пьянство и неуважение к женщине. Ну зачем украинец пытается плохое взять от того россиянина? Нам надо не то что подальше от Москвы, а понять, что мы разные. Никогда не были одинаковыми". "Книга пригодится всем, кто хочет или не хочет иметь дело с Россией, - говорит издатель Иван Малкович. - Мне кажется, должна была бы быть у всех политиков, дипломатов, президентов. Потому что нужно знать, что некоторые черты наших соседей меняются очень медленно, а некоторые вообще остаются".