Заплакал и помочился на сцене: в Киеве покажут спектакль о политзаключенных

Автор: British Theatre Guide Спектакль Burning Doors покажут в Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко в Киеве 6 и 7 ноября. Начало в 20:00.

В ноябре в Киеве белорусский Свободный театр покажет спектакль Burning Doors о 3 творческих людей, оказавшихся в тюрьме.

В спектакле речь пойдет о кинорежиссере Олеге Сенцове, активистке Марие Алехиной и художнике Петре Павленском, пишет "Эспрессо".

Инициатор показа Burning Doors в Киеве - певец Андрей Хлывнюк, который с 2015-го сотрудничает с театром. В спектакле звучит музыка его группы "Бумбокс".

"Представление о свободе и здравом смысле - это всколыхнуло мир! Актеры и режиссер без преувеличений выкладываются полностью и полностью", - рассказал Хлывнюк.

Главная цель спектакля - привлечь внимание мирового сообщества к невозможности политических преследований в ХХІ в.

Белорусский Свободный театр начал мировые гастроли со спектакля Burning Doors осенью 2016-го. Именно с этого времени по всему миру вместе с показом спектакля была развернута общественная кампания за освобождение политзаключенных.

Фото: British Theatre Guide

"Через весь спектакль прошел огромный поток физического театра, когда актеры вкладывали пласты своими телами и пролетали в воздухе. Был юмор, но, в основном, это было болезненно. Особенно фрагмент Кирилла Константинова, который заплакал и помочился на сцене, чтобы спрятать и задушить эмоции своего прошлого", - написали в The Guardian.

"Они отражают наименее привлекательные стороны жизни по ту сторону бывшего "железного занавеса" с мрачной печалью, пытаясь показать Западу, что происходит, и с очевидным желанием добиться изменений", - прокомментировали представление в British Theatre Guide.

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Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда. Прибыль от продажи билетов будет передана семьям политзаключенных.

Спектакль покажут в Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко в Киеве 6 и 7 ноября. Начало в 20:00.

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