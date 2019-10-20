За планету без кульков, шуб и ранних браков: что покажут на фестивале соцрекламы Molodiya Festival

Фото: Molodiya Festival

25-27 октября в Киеве пройдет фестиваль социальной рекламы Molodiya Festival'19.

В течение 3 дней будут проходить лекции рекламистов и коммуникационщиков, показы украинской и мировой соцрекламы и награждение победителей.

Среди конкурсных заявок в этом году, кроме украинских, работы из Индии, Ирана, Японии и стран Европы.

"Каждый раз, когда вам кажется, что хуже некуда, потому что у нас война, бесплатные кулечки и плохие дороги - смотрите индийскую социалку. У нас в этом году просто шквал заявок оттуда. Вот, например, сюжет.

11-летняя индийская девочка выучила английский алфавит. Теперь, когда к ней приходят свататься, она мило улыбается и говорит ей-би-си-ди и-эф-джи-эйч-ай-джей-кей-эл-эм-эн-оу-пи. Кавалер растерянно хлопает глазами, говорит "ваша девочка какая-то непонятная" и уходит. Так малышка получит еще пару лет форы. До 13, например.

Автор: Molodiya Festival

И таких получили пару десятков роликов. А потом еще о том, что ты можешь насиловать свою жену (ту, которую сосватал 13-летней) когда и сколько угодно, ведь она официальная жена. Мы, конечно, наиболее жестяковые работы не будем показывать, но параллельную реальность вы почувствуете ", - анонсирует соорганизатор Наталья Шевчук.

Печальных реклам обещают совсем немного. Зато вместе со словенским фестивалем креативности Golden Drum покажут подборку успешных мировых кейсов: историй о том, как коммуникации решали социальные проблемы.

Украинские работы конкурсной программы чаще всего посвящены защите окружающей среды. По словам организаторов, в этом году много роликов поступило в номинацию от Кампании ХутроOFF: о неэтичности меховой индустрии и негативном влиянии такого производства на окружающую среду. Конкурсные работы также ставят вопрос адаптации ветеранов, волонтерства, защиты детей, благотворительности и гендерного равенства.

В жюри фестиваля - победители Young Lions Виталий Капустян и Илья Янковский (BBDO Ukraine), украинские рекламисты Антон Кудинов и Евгений Еленский, грузинский медийник Александр Баґратион-Давиташвили, специалисты из Чехии и Нидерландов

Также в рамках фестиваля пройдет хакатон соцрекламы - общественные организации в кооперации с креативщиками создадут свои социальные ролики.

"Мы - площадка, которая объединяет креаторов и третий сектор, потому что наша команда абсолютно уверена в действенности обоих сообществ. Когда же они объединяются - рождаются очень способны коммуникации для социальных изменений ", - говорят в Molodiya Festival.

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Программа условно разделена на лекционную и фестивальную части: 25 и 26 октября запланированы лекции в 1991 Civic Tech Center, а 27 октября - показы, награждение, хакатон и нон-стоп спичи специалистов сферы рекламы и коммуникаций в InLight Studio.

Полная программа фестиваля: http://www.molodiya.com.ua

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.

5 сентября в кинотеатре "Планета Кино" прошел Animal Ads Day: фестиваль соцрекламы Molodiya Festival и гуманистическая инициатива UAnimals показали зоозащитных рекламу со всего мира. Ролики призвали к нравственному отношению ко всем животным: от домашних кошек до индюков и коров.