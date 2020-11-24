Вышел сериал о Муссолини

Итальянский диктатор Бенито Муссолини считал себя реинкарнацией древнеримского полководца Гая Юлия Цезаря. Фото: HistoryExtra

24 ноября 1985 года на американском телеканале NBC впервые показали биографический мини-сериал "Муссолини: Нерассказанная история".

1922-го итальянский диктатор Бенито Муссолини захватывает власть с помощью чернорубашечников - вооруженных отрядов фашистской партии. Провозгласил себя реинкарнацией Цезаря. Присоединяется к Гитлеру и втягивает Италию во Вторую мировую войну, по сюжету. Также в сериале речь идет о романе Муссолини с аристократкой Кларой Петаччи. Ее расстреляли вместе с ним.

Диктатора воплотил американец Джордж Кэмпбелл Скотт. Стал 1-м актером в истории, который отказался от "Оскара". Должен был получить награду за военную драму "Паттон". В письме киноакадемии пояснил, что не считает себя конкурентом для других деятелей искусства. Дословно назвал "Оскар" мясным парадом, в котором не хочет участвовать.

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Персонажи говорят на английском, а не родном для прототипов языке. Сериал дважды номинировали на премию "Эмми".

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки Муссолини - итальянской актрисы Алессандры. Была наблюдателем на выборах в так называемых ЛДНР. Возглавляла неофашистскую партию. Известна своим ксенофобским заявлением "все румыны - преступники".