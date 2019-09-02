Вышел первый трейлер нового сезона "Ходячих мертвецов"

10 сезон "Ходячих мертвецов" покажут в октябре 2019-го. Фото: date-release.info

В сети показали официальный трейлер нового 10 сезона "Ходячих мертвецов". Он продемонстрировал главный сюжет ленты и актеров.

В сериале точно появятся Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса МакБрайд. Лорен Коэн после Виски Кавалера снова вернулась в сериал. Кроме того, в фильме снялись Джеффри Дин Морган, Кэсседи МакКлинси, Райан Херст, Саманта Мортон, Сет Гиллиама, Росс Маркванд, Хари Пэйтон, Ави Нэш, Каллан Маколифф, Кристиан Серратос и Джош Макдермитт.

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По сюжету, мертвецы будут пытаться отомстить за то, что живые зимой пересекли их территорию - единственное условие, которое перед ними ставила Альфа для сохранения мира.

Саму ленту покажут в октябре этого года.

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