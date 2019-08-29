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четверг, 29 августа 2019 21:45

Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"

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Автор: imdb.com
  В фильме "Джокер" Хоакин Феникс играет комика-неудачника, который становится преступником. Фильм основан на персонаже комиксов американского издательства DC
В фильме "Джокер" Хоакин Феникс играет комика-неудачника, который становится преступником. Фильм основан на персонаже комиксов американского издательства DC

Вышел трейлер фильма "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли. Психологическая драма рассказывает о становлении персонажа комиксов издательства DC Comics - злодея Джокера, главного антагониста Бэтмена.

Действие происходит в 1981 году в вымышленном городе Готэм. Стендап-комику Артуру Флеку не удается построить сценическую карьеру, а ближайшее окружение его игнорирует. Флек постепенно сходит с ума и превращается в криминального гения, по сюжету.

"Джокер" является самостоятельным фильмом, который не входит в кинофраншизу Миры DC. Это оригинальная история, которая не является экранизацией какого-то конкретного комикса. Источниками вдохновения для сценария стали работы Мартина Скорсезе "Таксист" и "Король комедии".

Ленту снял американский режиссер Тодд Филлипс, постановщик комедий "Мальчишник в Вегасе", "Впритык", "Парни из стволами". В картине также сыграли Роберт Де Ниро и Зази Битц. Бретт Каллен воплощает отца Бэтмена - Томаса Уэйна. Он миллиардер и филантроп, который баллотируется на пост мэра Готэма. Съемочный процесс проходил в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси на протяжении сентября-декабря 2018-го.

Мировая премьера "Джокера" состоится 31 августа на 76-м Венецианском кинофестивале.

Фильм выйдет в украинский прокат 3 октября.

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Ранее Хоакину Фениксу предлагали роль другого героя комиксов - мага Доктора Стрэнджа в Киновселенной Marvel. Актер отказался, потому что это потребовало бы появления не в одном, а в нескольких фильмах. Сейчас Стрэнджа играет англичанин Бенедикт Камбербэтч.

Феникс - пятый актер, воплотивший Джокера в кино. До него злодея играли Сизар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. При подготовке к роли Феникс похудел на 23,5 кг. Смех персонажа построил на основе просмотра видео людей с симптомом патологического смеха.

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