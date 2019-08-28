Венецианский кинофестиваль стартовал в Италии

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
2 Просмотров: 1638
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 756
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1134
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1323
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 702
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14761
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1917
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2205
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14517
Фото
Все фото
7
3
3
4
30
&quot;Передано трагедию человека, ее высоту&quot; – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
Словацкий сценарист рассказал о сериале &quot;Славяне&quot;
Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
&quot;Мало обнаженного Брэда Питта&quot; - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
"Мало обнаженного Брэда Питта" - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Видео
Все видео
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины
Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6237
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2475
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2646
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 846
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 21:45

Венецианский кинофестиваль стартовал в Италии

  Комментировать
Автор: imdb.com
  Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли станет первой лентой на основе комиксов, которую покажут в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Пройдет с 28 августа по 7 сентября в Италии
Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли станет первой лентой на основе комиксов, которую покажут в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Пройдет с 28 августа по 7 сентября в Италии

28 августа начался 76-й Венецианский международный кинофестиваль. Продлится на итальянском острове Лидо до 7 сентября.

На главную награду - "Золотого льва" - претендует 21 фильм основной конкурсной программы:

"О бесконечности", реж. Рой Андерссон, Швеция, Германия, Норвегия;

"К звездам", реж. Джеймс Грэй, США;

"Молочные зубы", реж. Шеннон Мерфи, Австралия;

"Эма", реж. Пабло Ларраин, Чили;

"Мирская слава", реж. Робер Гедигян, Франция;

"Почетный гость", реж. Атом Эгоян, Канада;

"Поместье", реж. Тьяго Гедеш, Португалия, Франция;

"Джокер", реж. Тодд Филлипс, США;

"Прачечная", реж. Стивен Содерберг, США;

"Мафия уже не та, что раньше", реж. Франко Мареско, Италия;

"История брака", реж. Ной Баумбах, США;

"Мартин Иден", реж. Пьетро Марчелло, Италия, Франция;

"Мэр района Санита", реж. Марио Мартоне, Италия;

"Дом 7 на Черри Лейн", реж. Юньфань, Гонконг;

"Офицер и шпион", реж. Роман Полански, Франция;

"Окрашенный птенец", реж. Вацлав Маргоул, Чехия, Словакия, Украина;

"Идеальный кандидат", реж. Хайфа аль-Мансур, Саудовская Аравия, Германия;

"Субботний роман", реж. Лоу Е, Китай;

"Правда", реж. Хирокадзу Корээда, Япония, Франция;

"В ожидании варваров", реж. Сиро Герра, Италия, США;

"Осиная сеть", реж. Оливье Ассаяс, Франция, Бразилия.

Жюри основной конкурсной программы возглавляет аргентинский режиссер Лукресия Мартель.

3 украинские ленты примут участие в нынешнем Венецианском кинофестивале. Кроме "Окрашенного птенца" в главном конкурсе, это также "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича во второй по престижности программе "Горизонты" и "Стасис" совместного производства Литвы, Украины и Франции в секции "Неделя критики", режиссер - литовец Мантас Кведаравичюс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ненависть вызывает пропаганда. Сейчас - это путинская ложь"

Венецианский кинофестиваль - старейший в мире, основан в 1932 году. Входит в "Большую тройку" самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Победителем прошлогоднего Венецианского фестиваля стала драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. В феврале этого года фильм получил три премии "Оскар" - за "лучшую режиссерскую работу", "лучшую операторскую работу" и "лучший фильм на иностранном языке".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Венецианский кинофестиваль стартовал в Италии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

В полиции объявили охоту на украинцев

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

Стуса посадили в карцер за чтение книги

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 6 Просмотров: 49907
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 30186
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
Женщина рисует невероятные картины обнаженной грудью
10
 1 Просмотров: 18891
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 16571
Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет
Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет 1 Просмотров: 15948
Культура
В Киеве пройдут дни кино о путешествиях
В Киеве пройдут дни кино о путешествиях Просмотров: 45
Лаврин Кайдаш погиб в АТО в первый же день
Лаврин Кайдаш погиб в АТО в первый же день
5
 Просмотров: 2619
Современная украинская литература самоустранилась от войны - Борис Гуменюк
Современная украинская литература самоустранилась от войны - Борис Гуменюк
 Просмотров: 81
Музей кино откроют в Киеве
Музей кино откроют в Киеве Просмотров: 90
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
6
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
6
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
5
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 447
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua