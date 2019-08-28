Венецианский кинофестиваль стартовал в Италии

28 августа начался 76-й Венецианский международный кинофестиваль. Продлится на итальянском острове Лидо до 7 сентября.

На главную награду - "Золотого льва" - претендует 21 фильм основной конкурсной программы:

"О бесконечности", реж. Рой Андерссон, Швеция, Германия, Норвегия;

"К звездам", реж. Джеймс Грэй, США;

"Молочные зубы", реж. Шеннон Мерфи, Австралия;

"Эма", реж. Пабло Ларраин, Чили;

"Мирская слава", реж. Робер Гедигян, Франция;

"Почетный гость", реж. Атом Эгоян, Канада;

"Поместье", реж. Тьяго Гедеш, Португалия, Франция;

"Джокер", реж. Тодд Филлипс, США;

"Прачечная", реж. Стивен Содерберг, США;

"Мафия уже не та, что раньше", реж. Франко Мареско, Италия;

"История брака", реж. Ной Баумбах, США;

"Мартин Иден", реж. Пьетро Марчелло, Италия, Франция;

"Мэр района Санита", реж. Марио Мартоне, Италия;

"Дом 7 на Черри Лейн", реж. Юньфань, Гонконг;

"Офицер и шпион", реж. Роман Полански, Франция;

"Окрашенный птенец", реж. Вацлав Маргоул, Чехия, Словакия, Украина;

"Идеальный кандидат", реж. Хайфа аль-Мансур, Саудовская Аравия, Германия;

"Субботний роман", реж. Лоу Е, Китай;

"Правда", реж. Хирокадзу Корээда, Япония, Франция;

"В ожидании варваров", реж. Сиро Герра, Италия, США;

"Осиная сеть", реж. Оливье Ассаяс, Франция, Бразилия.

Жюри основной конкурсной программы возглавляет аргентинский режиссер Лукресия Мартель.

3 украинские ленты примут участие в нынешнем Венецианском кинофестивале. Кроме "Окрашенного птенца" в главном конкурсе, это также "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича во второй по престижности программе "Горизонты" и "Стасис" совместного производства Литвы, Украины и Франции в секции "Неделя критики", режиссер - литовец Мантас Кведаравичюс.

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Венецианский кинофестиваль - старейший в мире, основан в 1932 году. Входит в "Большую тройку" самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Победителем прошлогоднего Венецианского фестиваля стала драма "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. В феврале этого года фильм получил три премии "Оскар" - за "лучшую режиссерскую работу", "лучшую операторскую работу" и "лучший фильм на иностранном языке".