Выбрали директора Мыстецкого арсенала: чем завершился скандальный конкурс

Олеся Островская-Лютая второй раз возглавила Мыстецкий арсенал. Фото: theukrainians

В конкурсе на должность директора Мыстецкого арсенала победила его нынешняя руководительница Олеся Островская-Лютая.

Конкурсная комиссия переизбрала ее на эту должность во второй раз и единогласно. Об этом сообщает Главком.

Михаил Кулиняк, министр культуры времен Януковича, которого считали основным конкурентом Островской-Лютой, в последний момент не появился на отбор. Причиной неявки Кулиняк назвал болезнь.

В итоге, Островская-Лютая получила все девять голосов. Другие кандидаты ни одного.

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Во время презентации своей программы, Островская-Лютая сказала, что миссия арсенала - становиться инклюзивной и свободной средой.

По ее словам, в Мыстецком арсенале нужно изучать культурное наследие, развивать разноплановый образовательный компонент, интегрировать различные культурные практики.

Основные направления, которые планирует развивать Островская-Лютая: музейная и просветительская работа, литература и книжное дело, современное искусство, театр.

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Олеся Островская-Лютая родилась 5 августа 1978 года во Львове. Училась в Киево-Могилянской академии. С 2014 года была первым заместителем министра культуры Евгения Нищука. В июле 2016 года Островская-Лютая победила в конкурсе на должность директора комплекса Мыстецкий арсенал. Как свою программу она предложила превратить Мыстецкий арсенал на креативный кластер, состоящий из художественных лабораторий литературной, театральной, музыкальной и образовательной. Мыстецкий арсенал — памятник истории и архитектуры XVIII в. Сейчас это одна из важнейших культурных институтов Украины, которая в своей деятельности интегрирует различные виды искусства. Миссия арсенала — способствовать модернизации украинского общества и интеграции Украины в мировой контекст, опираясь на ценностный потенциал культуры. Площадь Арсенала достигает 24 000 м². Конкурс на должность директора арсенала объявили 14 мая 2021 года. Победителя должны были объявить до 14 июля. 23 июня Государственное управление делами со второй попытки сформировало конкурсную комиссию. 24 июня провели первое заседание, где рассмотрели резюме кандидатов. 6 июля комиссия уже выбирала директора. Победителя не выбрали и назначили повторный конкурс. Некоторые претенденты и члены комиссии заявили о фальсификации и конфликте интересов со стороны председателя конкурсной комиссии.