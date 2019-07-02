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вторник, 02 июля 2019 19:05

Всех псов ссылают на свалку: интересные фильмы о собаках

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Всех псов ссылают на свалку: интересные фильмы о собаках
Фильм "Хатико" сняли по мотивам реальной истории, которая произошла в Японии в 1920-х. culture.ru

2 июня по всему миру отмечается международный день собак. Предлагаем ознакомиться с топ-5 самых интересных фильмов о 4-лапых друзьях человека.

"Остров собак", реж. Уэс Андерсон. 2018 г.

12-летний мальчик опекается коррумпированным мэром, который ненавидит собак. По указу политика всех псов ссылают на свалку, что находящуюся на отдельном острове. Мальчик отправляется на поиски своего друга на маленьком летающем аппарате.

"Хатико: верный друг", реж. Лассе Хельстрем. 2008

Пес Хатико постоянно сопровождает своего хозяина, который работает профессором в университете. Правда, на работу собаке нельзя, поэтому он ждет вокзальной станции. Каждый день. Однажды профессор умирает посреди лекции, а Хатико продолжает его ждать до конца своих дней. Фильм снят по реальной истории, которая произошла в Японии в 1920-х.

"Собачья жизнь", реж. Лассе Хельстрем. 2017

Свой путь собака начинает еще щенком по кличке Бэйли, чьим хозяином является мальчик Итан. Однако, жизнь пса не такая длинная, как человеческое. Бэйли умирает, когда мальчик взрослеет. Оказывается, что пес умеет реинкарнироваться. Постоянно перерождаются в представителя другой породы, оказываясь в разных точках мира.

"Благодаря Вин Дикси", реж. Уэйн Ван. 2005

Дочь священника чувствует себя одинокой. Отец совсем не обращает на нее внимания. Однажды в супермаркете девочка встречает бездомного пса и забирает его домой. Называет в честь магазина - Вин Дикси. Ухаживать за собакой оказывается не так легко, поэтому этим вопросом занимаются все члены семьи, а затем и другие жители города. Пес объединил одинокую девочку с ее отцом.

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"Тернер и Хуч", реж. Роджер Споттисвуд. 1989

Главный герой фильма сыщик Скотт Тернер, который терпеть не может беспорядок. Ему в напарники дают невыносимо пса Хуча, что и минуты не может просидеть на одном месте. Профессионал Тернер пытается найти подход к ужасной собаке.

Самая громкая премьера лета - фильм Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде" был представлен на Каннском кинофестивале, где удостоился лишь "Собачьей пальмовой ветви" - шутливой премии, вручают производители корма для собак. Награду получил американский Стафордшир-терьер Бренди. За собаку приз забрал сам Тарантино.

Премьера в Украине запланирована на 8 августа.

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