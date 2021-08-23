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понедельник, 23 августа 2021 14:30

Спецтема: 30 лет независимости

Впервые за нашу тяжелую историю сложилась ситуация, о которой мечтали многие поколения литераторов - Дмитрий Десятерик

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"Революция Достоинства и война в первую очередь повлияли на кино и это влияние будет продолжаться", - говорит кинокритик Дмитрий Десятерик.

Разговариваем о важнейших достижениях украинской культуры за 30 лет Независимости.

Чем отличался украинский кинематограф начала 1990-х от нынешнего?

Разница между тем, каким было кино в первые годы независимости и сейчас, без преувеличения поразительна. В начале 1990-х в кино оставалось еще советское влияние. Затем система развалилась, кинопроизводства как индустрии по сути не стало. Но были единичные успехи: мультфильм "Йшов трамвай №9" Степана Коваля в 2003-м получил Серебряного медведя Берлинале, короткометражки "Подорожні" Игоря Стрембицкого и "Крос" Марины Вроды награждены на Каннском кинофестивале. Также можно выделить фильмы Киры Муратовой. По-настоящему украинское кино родилось после Революции Достоинства и начала войны. Первыми двумя фильмами, ознаменовавшими становление национальной киношколы в 2014-м, стали "Плем'я" Мирослава Слабошпицкого и "Майдан" Сергея Лозницы.

"Революция Достоинства и война в первую очередь повлияли на кино и это влияние будет продолжаться

Какое историческое значение фильма Олеся Янчука "Голод 33"?

Это картина по мотивам повести Васыля Барки "Жовтий князь" вышла в 1991 году. Одна из первых лент, запечатлевших трагедию Голодомора языком кино. Также ее можно считать одним из многих факторов, повлиявших на стремление украинцев проголосовать на референдуме за выход из состава СССР.

Период председательства в Держкино Пилипа Ильенко был наиболее благоприятным в истории украинского кино?

Да. Пилип Ильенко возглавлял Держкино в 2014 - 2019 годах и проводил политику развития отрасли, увеличения финансирования - чтобы постоянно шли съемки. Теперь каждый год в прокат выходит до 30 украинских фильмов.

Также регулярно имеем показы на фестивалях класса "А" - Канны, Берлин, Венеция. Украинские фильмы берут там призы: "Атлантида" Валентина Васяновича, "Погані дороги" Натальи Ворожбит, "Донбасс" Сергея Лозницы, "Стоп-земля" Катерины Горностай.

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Сейчас в большинстве фильмов так или иначе присутствует тема войны. Она является, по сути, постоянным стимулом для рождения новых историй. Пока будут продолжаться боевые действия, мы будем видеть их эхо.

Какую эволюцию пережила украинская музыка?

Музыка начала 90-х – это во многом еще наследство эпохи Перестройки. "ВВ", "Брати Гадюкіни", "ТНМК" - все они, фактически, дети 1980-х. Затем появилась замечательная структура – "Територія А", которая систематически поддерживала и производила уже полностью украинскую поп-музыку.

"Океан Ельзи" - первые поп-звезды, группа, которая с легкостью может собрать стадион. Святослав Вакарчук, соответственно, стал первой украиноязычной эстрадной знаменитостью и серьезно повлиял на развитие нашей музыки. Сейчас все еще собирает стадионы. Но мне кажется, что его стилистика уже становится достоянием истории. Это не плохо, потому что музыка самообновляется. На "Океане" выросли поколения, они повлияли на новых музыкантов. Возможно, музыкальное наследие Вакарчука еще неожиданно отразится в будущем.

Иностранцы узнают об Украине благодаря участию наших исполнителей на Евровидении. Это не только победы Русланы и Джамалы, но и нынешний успех группы Go-A, спели основанную на народных веснянках песню "Шум".

На международном уровне звучит этногруппа "Даха Браха", академические украинские музыканты - диригент Оксана Лынив, композитор Виктория Полевая.

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Какие главные имена современной украинской литературы?

В области литературы у нас монополия таких имен как Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Оксана Забужко. Выделил бы Тараса Прохасько, Таню Малярчук, Владимира Рафеенко. Последний - прозаик, уроженец Донецкой области, который всю жизнь писал на русском. В 2019 издал свой первый и сразу успешный роман на украинском "Мондеґрін (пісні про смерть і любов)".

Впервые за нашу тяжелую историю сложилась ситуация, о которой мечтали многие поколения наших литераторов: за украинский язык не сажают в тюрьму, не убивают. Можно найти деньги на издание книги, государство ввело квоты на распространение украиноязычной продукции

Один из самых массовых современных украинских писателей - Андрей Курков. Но влияет на восприятие то, что его успех - русскоязычный. Хотя в последнее время начал издавать книги и на украинском.

Вообще, посмотрев на новые издания на "Книжковому Арсеналі", вижу много новых имен. Впервые за нашу тяжелую историю сложилась ситуация, о которой мечтали многие поколения наших литераторов: за украинский язык не сажают в тюрьму, не убивают. Можно найти деньги на издание книги, государство ввело квоты на распространение украиноязычной продукции. Такой ситуации, повторяю, ранее в истории не было.

Кого считаете современным украинским театральным ориентиром?

"Дикий театр" Ярославы Кравченко - один из самых ярких современных театральных ориентиров. Молодая труппа, современная, провокационная и острая драматургия. Это, без сомнений, привлекает молодежь.

И в 1990-х и сейчас у нашего театра есть проблема: он игнорирует современную украинскую драматургию. Наши драматурги пишут пьесы, в которых зритель может узнать себя. Но государственные театры обычно игнорируют - ставят классику. А люди хотят увидеть что-то о себе.

Украинское изобразительное искусство имело свои особенности?

Почти все виды искусства в 1990-х пережили тяжелый кризис, упадок. А изобразительное искусство прекрасно себя чувствовало. Был круг художников и художниц на любой вкус, ведь художник не так зависит от индустрии как другие.

В первой половине 1990-х было киевское творческое объединение "Живописний заповідник". С тех пор и поныне действуют художники Матвей Вайсберг, Александр Животков, Алексей Аполлонов.

С 2001 года Украина начала принимать участие в Венецианской биеннале - главной мировой ярмарке современного искусства. Дважды там нашу страну представлял харьковский арт-фотограф Борис Михайлов. Он работает с 1960-х, уже живой классик, получил много наград за рубежом. По сути, наша художественная звезда.

Автор: Автор: УНІАН
  Александр Ройтбурд - художник с самобытным стилем. Будучи директором Одесского художественного музея, заложил новую модель функционирования. Умер 8 августа этого года.
Александр Ройтбурд - художник с самобытным стилем. Будучи директором Одесского художественного музея, заложил новую модель функционирования. Умер 8 августа этого года.

Арт-сквоты в 1990-е - социальный феномен, попытка создать художественную среду, которая взаимообогащается через общение. Таких групп-коммун в 1960-х было много на Западе. В Киеве 90-х существовал сквот Паркоммуна - в доме на улице Парижской Коммуны, ныне Михайловской. Тогда это было актуально, но сегодня не уверен, что такие эксперименты нужны.

Несколько недель назад умер Александр Ройтбурд. Какое имел значение для современного украинского искусства?

Александр Ройтбурд - не только самобытный художник с узнаваемым стилем, но и человек, начавший серьезно реформировать музейное дело. Будучи директором Одесского художественного музея, заложил новую модель функционирования. Создал современное заведение. В этом опередил большинство музеев Украины.

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"Сейчас страна переживает этап становления через кровь, когда нам надо биться для того, чтобы завоевать свое место в мире", - продолжает Дмитрий Десятерик. - "Это сказывается на искусстве. Следующим должен прийти период рефлексии того, что с нами произошло, и тогда могут прийти более спокойные интонации".

Автор: Александра РОДЫГИНА
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