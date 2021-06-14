"Властелин колец" станет аниме

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 315
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 288
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 549
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1134
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1323
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 684
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1512
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1089
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
1
21
7
5
5
Покажут короткометражки, претендующие на &quot;Оскар&quot;
Покажут короткометражки, претендующие на "Оскар"
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
Видео
Все видео
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Священник должен был читать молитву, когда рядом происходит секс
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Деревья для премьера, бегство от нацистов, приключения 30-летних — пройдет 5-я "Неделя швейцарского кино"
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
Go_A, "Гайдамаки" и "Мандри" выступят в Карпатах накануне Дня Конституции
"В голове вертелось - скоро эти люди начнут друг друга убивать" - кинофестиваль "Молодость"
"В голове вертелось - скоро эти люди начнут друг друга убивать" - кинофестиваль "Молодость"
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 666
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 477
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 396
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2691
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 630
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 918
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 00:45

"Властелин колец" станет аниме

  Комментировать
&quot;Властелин колец&quot; станет аниме
Будут снимать аниме-сериал по мотивам "Властелина Колец". Фото: IMDb

Франшизу по мотивам "Властелина Колец" переснимут в формате аниме. Будет называться "Война Рохиррим".

Действие фильма состоится за 250 лет до начала первых фильмов и будет посвящена Гельму Молоторукому - королю государства Рохан. Там расположен Гельма овраг, где держало осаду войско Рохана во главе с королем Теоден в "Властелин колец: Две крепости".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел трейлер второго сезона "Ведьмака"

Режиссером назначен Кэндзи Камияма. Над сценарием работают Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс. Сейчас идет отбор актеров, которые озвучат аниме. Дистрибьютором будет заниматься Warner Bros. Pictures.

Консультантом проекта станет Филиппа Боенс - сценарист кинотрилогий Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".

Первые экранизации книг Джона Р.Р.Толкина "Властелин колец" от режиссера Питера Джексона выходили в 2001-2003 годах.

В 2017 году права на экранизацию приобрела Amazon. Предполагается, что студия выпустит пять сезонов. Может стать самым дорогим сериалом в истории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Властелин колец" станет аниме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 8451
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 8154
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 4104
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом
 Просмотров: 3717
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека
В голове не укладывается: кит выплюнул живого человека Просмотров: 3438
Культура
Умер Григорий Чапкис: интересные факты о легендарном балетмейстера
Умер Григорий Чапкис: интересные факты о легендарном балетмейстера Просмотров: 54
Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис
Умер легендарный хореограф Григорий Чапкис Просмотров: 666
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
 Просмотров: 288
Объявили победителей украинского "Оскара"
Объявили победителей украинского "Оскара" Просмотров: 144
Покажут короткометражки, претендующие на "Оскар"
Покажут короткометражки, претендующие на "Оскар"
1
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 32
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть