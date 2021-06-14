"Властелин колец" станет аниме

Будут снимать аниме-сериал по мотивам "Властелина Колец". Фото: IMDb

Франшизу по мотивам "Властелина Колец" переснимут в формате аниме. Будет называться "Война Рохиррим".

Действие фильма состоится за 250 лет до начала первых фильмов и будет посвящена Гельму Молоторукому - королю государства Рохан. Там расположен Гельма овраг, где держало осаду войско Рохана во главе с королем Теоден в "Властелин колец: Две крепости".

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Режиссером назначен Кэндзи Камияма. Над сценарием работают Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс. Сейчас идет отбор актеров, которые озвучат аниме. Дистрибьютором будет заниматься Warner Bros. Pictures.

Консультантом проекта станет Филиппа Боенс - сценарист кинотрилогий Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".

Первые экранизации книг Джона Р.Р.Толкина "Властелин колец" от режиссера Питера Джексона выходили в 2001-2003 годах. В 2017 году права на экранизацию приобрела Amazon. Предполагается, что студия выпустит пять сезонов. Может стать самым дорогим сериалом в истории.