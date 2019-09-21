VINNYTSIA JAZZFEST продлится 3 дня

Фото: vn.depo.ua

Вчера, 20 сентября, в Винницком областном академическом музыкально-драматическом театре имени Николая Садовского начался ХХIII международный фестиваль VINNYTSIA JAZZFEST - 2019. Будет длится 3 дня.

"Уже двадцать третий раз я выхожу на сцену и очень волнуюсь, потому что хочется, чтобы наш фестиваль был лучшим. Кажется, он таким и есть, ведь у него есть вы - лучшая в мире публика!" - сказал главный режиссер фестиваля Павел Третьяков, пишет Depo.Винниця.

Для сцены, на которой происходят постановки, заказали специальное покрытие из цветного стекла со светодиодами. Специально для спектакля создали коллекцию костюмов "Знаки Зодиака".

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Киевские актеры подарили жителям часы.

21 сентября зрителям фестиваля покажут джазовое трио "Dock In Absolute" и проект "Монюшко по-джазовом".

Второй Всеукраинский фестиваль негосударственных театров "Открытая сцена" пройдет в Киеве с 13 по 15 сентября. Посетителей ждут горячие темы, откровенные сцены и игра на пересечении жанров.