Спать, воровать лошадь, вспоминать Фрейда: в Киеве пройдет театральный фестиваль "Открытая сцена"

Автор: Фото предоставлено Екатериной Мащенко 7 спектаклей покажут на фестивале негосударственных театров «Открытая сцена». Пройдет в Киеве 13-15 сентября

Второй Всеукраинский фестиваль негосударственных театров "Открытая сцена" пройдет в Киеве с 13 по 15 сентября. Посетителей ждут горячие темы, откровенные сцены и игра на пересечении жанров.

Программа фестиваля формировалась группой экспертов по конкурсному отбору. Среди 40 заявок было отобрано 5 коллективов, которые в течение трех дней будут представлять свои спектакли на разных театральных площадках столицы. Среди экспертов - театровед Анна Веселовская, театральный критик, менеджер Анастасия Гайшенец, перформер, хореограф Виктор Рубан, театровед Ирина Чужинова, театральный критик Любовь Ильницкая.

В этом году фестиваль проводится на конкурсной основе. Судьбу участников решают члены жюри. Победитель фестиваля получит финансирование от организаторов на реализацию нового художественного проекта.

Фестиваль объединяет художественную и образовательную программы. В рамках последней: мастер-класс от француза Жюля Одри, который является главным режиссером Ивано-Франковского национального драматического театра, а также круглый стол "Окно возможностей для независимых театров" при участии прогрессивных украинских театральных менеджеров.

Финалисты "Открытой сцены" 2019

SECOND FLOOR, baza.art people, Киев

Спектакль о поиске себя в огромном космической тьме. О переплетении и столкновении, отношениях между мужчиной и женщиной. О том, что только найдя себя в отражении другого человека, возможно подняться на ступеньку выше.

СВІДОМІСТЬ(ПІД), n'Era Dance Company, Киев

Ну какой же современный театр без Фрейда? Идея работы базируется на модели психики человека: "Оно", "Я" и "Сверх Я". Спектакль поможет распознать ваши настоящие, а не ожидаемые обществом эмоции и желания.

НЕ МУШУ, n'Era Dance Company, Киев

Чтобы чувствовать себя полноценным в современном обществе, люди часто проживают не свою жизнь. Кто диктует требования "как жить?" и стоит ли следовать чужим предпочтениям? Языком движения на грани пластики, жеста и танца артисты погрузят зрителя в тему восприятия своего собственного "Я".

СНИ, Арт-проект "Театр на Перекрестке", Черновцы

Мы все время живем то в прошлом, то в будущем, а в настоящем не живем никогда. Посмотрите спектакль и начните наконец жить настоящим.

ORPHEUS UA, проект Сашка Брамы, Львов

В основе действа - семимесячная пешая экспедиция от границы с ЕС до линии фронта на Донбассе режиссера Сашка Брамы и фотографа Андрея Бучко. Это все на языке музыки. Экспериментальная электроника, этнические мотивы, танцевальные биты, современная опера, перформативные акции и видеоарт.

ЯК ВКРАСТИ КОНЯ, Белиц Арт Центр, Киев

Украинцев и ромов окружают схожие проблемы: замкнутость, произвол власти, жадность, преданность "своим". Но каждый из нас желает быть счастливым. И каждый ищет шанс жить лучшей жизнью. Но на что нас может подтолкнуть жажда счастья? И где та грань, которую нельзя перейти?

ОСІНЬ НА ПЛУТОНІ, проект Сашка Брамы, Львов

Чтобы создать представление, авторы в течение года находились в тесном взаимодействии с жителями гериатрического пансионата. После этой экспедиции "в старость", скорее всего, вы переоцените собственные ценности. Спектакль создан на пересечении документального и кукольного театра, танцевально-перформативных практик и пространственного аудиодизайна.

Вход на все события фестиваля - свободный по предварительной регистрации.

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Фестиваль "Открытая сцена" был основан в прошлом году Национальным союзом театральных деятелей Украины как стартовая площадка для признания театральных коллективов негосударственного сектора. На сегодня только в Киеве - около 100 театров, которые не имеют собственного помещения и государственного финансирования. Однако многие из них создают качественный современный художественный продукт. Второй год подряд проект проходит при поддержке Департамента культуры КГГА.