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пятница, 10 января 2020 17:28

В Украине отменили выступление российской группы, фанатеющей от СССР

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  Группа «Пламя» была создана еще в Советском союзе и часто выступала в футболках с надписью «СССР».
Группа «Пламя» была создана еще в Советском союзе и часто выступала в футболках с надписью «СССР».

В городе Трускавец на Львовщине отменили концерт российской группы "Пламя", созданной еще в 1970-х в Советском Союзе.

Об этом сегодня, 10 января, сообщил руководитель дворца культуры Михаил Киселичник, передает Tvoemisto.tv.

"Они сами позвонили и сказали, что отменяют концерт", – сказал директор дворца.

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Информацию о концерте также удалили из соцсетей и афиш.

Концерт должен был состояться 12 января во дворце культуры имени Тараса Шевченко.

Трускавецкий журналист Олег Дьорка в Facebook выразил возмущение тем, что на Львовщине будет выступать эта группа.

"Может хватит этих провокаций и администрации ДК Шевченко стоит просто не участвовать в организации концертов различных москальских артистов, пропагандирующих "русский мир". Понятно, что часть туристов в Трускавце ментально еще глубоко в совке, но это недопустимо прогибаться под этот запрос", – написал он.

  Концерт должен был состояться 12 января во дворце культуры имени Тараса Шевченко
Концерт должен был состояться 12 января во дворце культуры имени Тараса Шевченко

Вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" был основан в Москве в 1975 году из бывших участников ВИА "Самоцветы". Через год к ансамблю присоединился уроженец Мелитополя Станислав Черемухин. Группа просуществовала до 1990 года.

В 2015 году Станислав Черемухин собрал группу из украинцев. Однако артисты продолжают выполнять популярные советские хиты своих предшественников, в частности "Не надо печалиться", "Не повторяется такое никогда", "На дальней станции сойду", "Мир не прост", "Аты-баты, шли солдаты", "Снег кружится" и другие.

Они также выполняют несколько песен на украинском языке, в частности "Верба" и "Чаклунка гір".

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