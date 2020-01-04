Скандальному российском актеру сняли запрет на въезд в Украину

Российскому актеру Федору Добронравову запретили въезд на территорию Украины в 2017-м. Прошлым летом запрет отменили. Фото: 2000.ua

Скандальному российскому актеру Федору Добронравову, известному по главной роли в сериале "Сваты", больше не запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос агентства "Українські Новини".

Судя по опубликованному документу, запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Добронравову разрешили посещать территорию страны после того, как суд признал незаконным запрет СБУ на въезд актеру в Украину на 3 года.

Представитель Добронравова также подтвердил, что СБУ сняла запрет еще летом и актер об этом знает.

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"Областной Киевский суд принял решение, что Федор Добронравов не становит угрозы для Украины", - сказал он.

22 ноября 2017 Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову за посещение Крыма. Утверждают, что он поддерживал присоединение полуострова к России.