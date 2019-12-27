В США отменили концерт российского джазмена, который выступал в Крыму

В США отменили выступление Бутмана. Фото: "Радио свобода".

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенный на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана.

Концерт исчез из календаря этого джазового площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, передает "Радио Свобода".

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он является членом руководства правящей партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

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Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма является нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не имеет использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдание аннексий и войн.

В конце января и в первой половине февраля в Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе Нью-Йорк, Балтимор и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

В марте в 2014-го в российской газете "Известия" было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России в отношении Украины и Крыма. В частности, под ним подписались Денис Мацуев и Игорь Бутман. Всего свои подписи оставили более 500 лиц, сообщало российское издание.