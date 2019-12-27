В США отменили концерт российского джазмена, который выступал в Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 36
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6489
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6039
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 909
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 378
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3042
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2124
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3222
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Фото
Все фото
9
4
7
12
5
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
Украинцы создали космический аппарат дистанционного зондирования Земли
В Украине зажгли уникальную елку
В Украине зажгли уникальную елку
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Переквалифицировалась из учительницы на сыровара - украинка рассказала о жизни в Швейцарии
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Видео
Все видео
"Мисс Львов" оскандлилася в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандлилася в эфире российского телеканала
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
Верка Сердючка разорвала зал зажигательной песней
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 900
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3222
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3294
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1404
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 180
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 11:12

В США отменили концерт российского джазмена, который выступал в Крыму

  Комментировать
В США отменили концерт российского джазмена, который выступал в Крыму
В США отменили выступление Бутмана. Фото: "Радио свобода".

Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенный на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана.

Концерт исчез из календаря этого джазового площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, передает "Радио Свобода".

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он является членом руководства правящей партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму задержали пятерых крымских татар

Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма является нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не имеет использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдание аннексий и войн.

В конце января и в первой половине февраля в Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе Нью-Йорк, Балтимор и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

В марте в 2014-го в российской газете "Известия" было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России в отношении Украины и Крыма. В частности, под ним подписались Денис Мацуев и Игорь Бутман. Всего свои подписи оставили более 500 лиц, сообщало российское издание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США отменили концерт российского джазмена, который выступал в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Взялись за владельцев земли

Во время открытия храма, улицам разбросали серебряные монеты

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 25632
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 10512
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 9855
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 4 Просмотров: 9792
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 8298
Общество
Украинские спасатели перешли на усиленный режим работы
Украинские спасатели перешли на усиленный режим работы Просмотров: 18
Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер
Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер Просмотров: 99
Сажали предателей и террористов - контрразведка рассказала об успехах за год
Сажали предателей и террористов - контрразведка рассказала об успехах за год Просмотров: 108
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
 Просмотров: 36
"Мисс Львов" оскандлилася в эфире российского телеканала
"Мисс Львов" оскандлилася в эфире российского телеканала
 1 Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
12
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
3
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 47787
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua