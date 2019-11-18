За деньгами в Москву: София Ротару поехала в Россию на заработки

Гонорар за выступление Ротару в этом году в составит около $ 50-60 тыс. Фото: Униан

София Ротару приедет в Россию, чтобы выступить на новогоднем концерте "Песня года". Его покажут 1 и 2 января 2020 на канале "Россия 1".

Артистка выступит еще на фестивале "Легенды Ретро FM" 14 декабря. Рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве, пишет Прямой.

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Гонорар за выступление в этом году в составит около $ 50-60 тыс. Сюда включены транспортные расходы, проживание и сам концерт. В прошлом году София Ротару отменила выступление на "Песне года" в Москве через военное положение в Украине.

Софии Ротару исполнится 72 года. Она родилась в 1947-м в селе на Буковине. С детства любила петь. В 15 лет впервые выступила на районном песенном конкурсе и победила. Позже побеждала уже на областных и в Киеве. В 1971-м исполнила главную женскую роль в мюзикле "Червона рута". Песня с этим названием, написанная Владимиром Ивасюком, стала ее визитной карточкой. После успеха для нее создали ансамбль "Червона рута". В 1968-м Ротару вышла замуж за руководителем этого ансамбля Анатолия Евдокименко. Первый альбом выпустила в 1974-м, а уже в 1988-м получила звание Народной артистки СССР.