День рождения Ротару: интересные факты поражают

7 августа день рождения Софии Ротару. Фото: atlasweekend

Сегодня Софии Ротару исполнится 72 года. Она родилась в 1948 году в селе на Буковине.

С детства любила петь. В 15 лет впервые выступила на районном песенном конкурсе и победила.

Позже побеждала уже на областных и в Киеве.

В 1971 году исполнила главную женскую роль в мюзикле "Червона рута". Песня с этим названием, написанная В. Ивасюком, стала ее визитной карточкой.

После успеха для нее создали ансамбль "Червона рута". В 1968 году Ротару вышла замуж за руководителем этого ансамбля Анатолия Евдокименка.

Первый альбом выпустила в 1974 году, а уже в 1988 получила звание Народной артистки СССР.

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Ее крупнейшие хиты - "Лаванда", "Луна-луна", "Хуторянка", "Одна калина".

В СМИ часто появляются фейки о болезни или смерти певицы.

Это происходит после того, как она потеряла сознание на публике в Уфе.

Певица имеет сына Руслана и двух внуков. Овдовела в 2002 году.

Украинская певица София Ротару стала одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в Киеве 9-14 июля. Первый день события по традиции будет бесплатный, на нем выступают сугубо украинские артисты.