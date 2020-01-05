Хакамада не приедет в Киев

Выступление Хакамады отменили. Фото: "Лента"

В Киеве отменили выступление на бизнес-форуме российского политика на Ирины Хакамады.

Она предлагала выкупить Крым у Украины, сообщает Facebook компании Taryan Group.

"Мы делаем большую образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес -тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления", - говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Хакамада заявляла, что считает действия России в отношении Крыма аннексией и предложила купить у Украины полуостров, выплатив соответствующую контрибуцию.

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"Да, это была аннексия, несмотря на референдум. Он был проведен в ситуации конфликта, а не в нормальных условиях. Поэтому я, с одной стороны, согласна с Явлинским в том, что нам нужен повторный легитимный референдум. Но с другой - если, за Григорием Алексеевичем, повторить референдум, даже без единого нашего важного солдата, даже с ОБСЕ, то это все равно ни к чему не приведет. Потому что Украина все равно будет против, даже если большинство проголосует за Россию", - говорила Хакамада.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров прокомментировал новость о приезде в Украину российского политика Ирины Хакамады.