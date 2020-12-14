В Украине до сих пор воспринимают культуру как сферу обслуживания - режиссер

Автор: Sergei Sarakhanov Наше государство и чиновники не понимают, что отсутствие поддержки культурного сектора сегодня может нанести ущерб, который потом надо будет восстанавливать десятилетиями - Виктор Рубан

12 спектаклей из семи городов вышли в финал Третьего всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Все стали лауреатами в пяти номинациях.

Об итогах мероприятия, основных тенденциях современного украинского театра и самых интересных постановках прошлого года Gazeta.ua рассказал Виктор Рубан. Он - хореограф, режиссер и перформер. В этом году вошел в состав экспертного совета "ГРИ".

Какие ваши впечатления от нынешней "ГРИ"?

- Был приятно удивлен уровнем работы региональных сцен по сравнению с киевскими. Распространено мнение, что все самое лучшее происходит в столице, все актеры съезжаются сюда. На самом деле это не так однозначно сегодня. Театры в Сумах, Чернигове, Львове, Одессе подают хороший знак того, что киевская сцена отходит от монополии на "лучшесть". Что высокий уровень актерского мастерства и возможность работать с интересными режиссерами касается уже не только крупнейших или наилучше представленных площадок.

Актеры двигаются за смыслом, конкретным постановщиком и интересным материалом. Готовы работать в различных условиях. А режиссеры ищут разные подходы, варианты взаимодействия со зрителем, работы с исполнителями и текстом. Разнообразие - показатель, что украинская сцена развивается, а не держится только традиционных, устоявшихся репертуаров, которые приносят кассу.

Какие репертуары у нас доминировали?

- Еще продолжают доминировать. Национальные академические сцены, как театры Ивана Франко и Леси Украинки в Киеве, работают преимущественно по более классическому драматическому репертуару. И совсем недавно потихоньку начали его осовременивать. Конечно, каждому театру нужны спектакли, которые кормят. Но если в репертуаре 90 или 100 процентов - скорее кассовые, простые по форме, легкие для восприятия постановки о любви и драме, то и зритель не развивается. Театру важно пробовать что-то за пределами привычных схем. Потому что если двигаться только за спросом, то в искусстве не будет актуальности, провокативности, экспериментов.

Радует, что сейчас театры, особенно региональные, ищут новые способы осмысления настоящего, пробуют рискованные вещи. Меняется драматургия, форма выражения.

Это касается прежде всего независимых театров?

- Да. Потому что более гибкие, делают то, что им интересно. Правда, те же "Дикий театр" или "Черный квадрат" очень ориентируются на своего зрителя. Имеют определённую линию со своей аудиторией, хотя также пробуют провокационные темы.

Академические национальные и муниципальные - преимущественно те, что с большим штатом сотрудников - естественно инертнее. Там сложнее с привлечением новых кадров. Им проще ставить что-то более привычное.

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Конечно, большим площадкам, которые имеют ресурс, в целом легче создавать постановки. Но и зрителям, и постановщикам стоит смотреть не только на масштаб, спектакулярность и зрелищность, безумные спецэффекты, невероятные образы, супертехничных танцовщиков или перформеров. А на баланс сути и средств выразительности, на художественную целостность. Глубокую и впечатляющую работу можно наблюдать не только на большой сцене, но и в камерном формате без излишеств.

Что впечатлило из новых камерных форм?

- Понравилось иммерсивное представление Виктории Миронюк "Воображаемые маршруты по Львову" во Львовском академическом драматическом театре имени Леси Украинки. К сожалению, не прошла в лонг-лист. Разыгрывается вокруг небольшой ванны с песком, на котором рисуют различные ландшафты. Приглашают зрителей взаимодействовать с песком и рассказывать о своих опытах.

Это глубокая работа, в которой рассказывается история конкретной топографии рек Львова. Сам спектакль длится до часа, но я еще потом несколько недель ходил под впечатлением. Размышлял, насколько мы действительно сосуществуют с этими маршрутами подземных вод, которые сейчас зашиты в бетон, в какие-то системы. Но имеют невероятную историю, которая много говорит о самом городе, его идентичности и как он развивался.

Что способствует развитию региональных театров?

- Думаю, введение контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей учреждений повлияло на ситуацию.

Происходит еще не ренессанс, но органический качественный переход для новых режиссеров. Были проблемы с формированием кадров. Принятый в 2016-м закон запустил процедуру обновления. Молодые постановщики нашли себя в роли руководителей театров. Например, Дмитрий Захоженко в Театре Леси Украинки в Львове, Тамара Трунова вместе со Стасом Жирковым в Театре на левом берегу в Киеве, Евгений Лавренчук в Театре оперы и балета в Одессе. Это влияет на обновление команд, появление новых возможностей для привлечения независимых постановщиков, обновление репертуара, развитие аудитории.

Появляются режиссеры со своим почерком - Дмитрий Костюминский, Сашко Брама, Виктория Миронюк, Павел Юров, Максим Голенко, Роман Козак и многие другие.

Как оцениваете ситуацию с государственной поддержкой?

- К сожалению, в Украине на государственном уровне до сих пор воспринимают культуру как сферу обслуживания, что не является правдой в сознательном мире. Это не должен быть просто остаточный принцип. Театр, танец и сценическое искусство в целом - формируют наше будущее. Это репетиция социальных отношений, структур, сценариев взаимодействия, которые затем реализуются в жизни. Над этим важно работать осмысленно с необходимым ресурсом для глубокой работы над сутью, а не "хоть так дали, на что-то хватит, а там уже как-то продадим".

Украинский культурный фонд работает, Украинский институт тоже пытается, насколько получается с современными вызовами. Но пока есть сложности на уровне процедур, многих нюансов, экспертов и экспертности, нормирования, внутренней оценки эффективности. Инициативу подхватили регионы. Создают программы финансирования. Например, "Фокус на культуру" во Львове. Города начинают понимать, что поддержка культуры - это также инвестиция в туристический потенциал, привлечение сообщества.

Когда будет действовать более гармоничное, соотносительное потребностям финансирование, тогда будем иметь качественные репертуары. Которые будут обогащать нашу культуру и которые не стыдно показать за рубежом, потому будут там также понятны. На сегодня еще есть разрыв между нашими контекстами. Надо, чтобы сами режиссеры имели достаточно времени выкристаллизовать работу с труппой, драматургами, художественной командой в целом. Важно, чтобы постановка была не просто очередным продуктом, а потенциальным шедевром.

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К тому же создание спектакля - это маленькая часть процесса. Надо дальше куда-то его презентовать, продвигать, продавать. А у нас еще учатся тому, что такое работать с бюджетом, искать команду и партнеров, отчитываться корректно, правильно коммуницировать работы даже в самой Украине.

Необходимость планирования пиара и инфокампании появилась для большей части независимых команд во многом благодаря требованиям УКФ. Государственные и муниципальные театры тоже преимущественно не думают об этом аспекте. Работают в ключе "наши зрители нас и так знают и любят". Продвигать конкретную работу, актера или репертуар - это вещи будто из какой-то параллельной реальности. Без этого можно обойтись, но тогда как зритель узнает о том, что нового у вас происходит?

А тут надо уже думать, как представлять себя в других странах. Причем это стоит делать еще на этапе создания. Потому что, например, если поставил спектакль на 350 артистов - можешь быть уверен, что тебя никакой фестиваль не пригласит. У них просто не будет такого бюджета. Команда в туре даже в 10 человек - это уже дорого привезти и поселить.

Если представление с текстом, надо заранее думать, как его переводить. Иначе никуда не повезешь. Или посмотрит максимум украинская диаспора. А какому фестивалю это будет интересно?

У пластических спектаклей есть больший потенциал для этого. Но многие коллективы и хореографы до сих пор бездумно используют популярные песни или электронную музыку, которые являются объектом авторского права. Ты не можешь подать это на фестиваль. Откажут, потому что банально автор не имеет прав на музыку.

Это все простые нюансы, которые якобы очевидны. Но если о них не задуматься заранее, то это делает невозможным презентацию работы за рубежом.

Есть еще один важный пункт. Наши молодые постановщики только сейчас знакомятся с понятием "технический райдер". Невозможность путешествовать со спектаклем может упираться даже в такие вещи, как отсутствие короткого презентационного пакета. Когда ты предлагаешь свою работу на участие в каком-то мероприятии, они обычно говорят прислать свою информацию. И режиссер или продюсер понимают, что на самом деле нечего отправить, потому что это банально не сформулировано. В худшем случае загружают все что есть и отправляют мешанину, из которой ничего не понятно. А фестиваль, который имеет желание и средства пригласить - просто не может оценить свои расходы. Соответственно, не приглашает. Следовательно, речь идет не только о творчестве. А также и о бюджетах, логистике и более прагматичных категориях.

По словам Ярославы Кравченко, "сейчас жанровость в театре - очень размытое понятие. Для зрителей важен не жанр, а то, чтобы было о них". Какие из спектаклей "ГРИ" подходят под это определение?

- Интересное представление о настоящем - "Пустостан" Львовского театра эстрадных миниатюр "И люди, и куклы", режиссер Алексей Кравчук. Была в длинном списке конкурса. Социальную тематику добавляют в кукольный театр. Рассказывает о семье, в которой все живут исключительно своей жизнью. Беспокоятся об общественном мнении и популярных шаблонах больше, чем о чувствах близких, поддержке друг друга.

Это якобы пространство для детского репертуара, хотя на самом деле очень взрослый спектакль. В названии - игра частей слова. Означает "страна пустоты". Это гротеск и есть смешные моменты, но наблюдаешь с ужасом. Особенно когда полспектакля слышишь текст, в котором бабушка кричит: "Заберите меня к деду". А он умер. То есть она по сути хочет умереть. Родные могли бы как-то успокоить, подсказать, спросить, плохо ли ей. Попробовать что-то изменить к лучшему. Вместо этого продолжают рассказывать, что они хотят делать, увидеть, посетить, попробовать. Как они ненавидят друг друга. Кто важнее в семье.

Постановка показывает, что часто семья может быть просто общежитием, связанным кровными узами. Не менее формальной, чем на фотографиях с подобранными моделями в глянцевых журналах. Речь идет об обществе тотального одиночества и несчастных семей, где большинство гонятся за шаблонами, стереотипами, рекламой. Вместо того чтобы искать, что лучше всего подходит именно им и как это вписать в жизнь вместе с другими. Как вообще учиться строить отношения.

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Также стоит внимания "Семейный альбом" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу. Получил награду в номинации "Лучший экспериментально-поисковый спектакль". Ни слова не произносится. Есть музыка и жесты и язык тела. Актеры играют в масках. Итальянский режиссер Маттео Спиацци смог точно показать эпоху украинских 1990-х, которая продолжает на нас влиять и резонировать до сих пор. И сделал это пластическими средствами, которые говорят более красноречиво, чем мог бы сказать текст.

Где еще видели новаторские решения?

- Хотел бы отметить спектакль "Двенадцатая ночь, или Что захотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, режиссер Алексей Гнатковский. Стал вторым победителем в категории "Лучший экспериментально-поисковый спектакль". Привлекает участников АТО для создания профессиональной постановки. Чтобы не эксплуатировать их и сделать на этом какой-то пиар, потому что чувствительная тема. А действительно проработать с ними и со сложным материалом.

Ветераны и волонтеры исполняют Шекспира на языке оригинала - на староанглийском. В начале каждый из актеров презентует себя, рассказывая о своем опыте войны, как попал в проект и какова мотивация в нем. Затем в течение спектакля есть моменты, когда действо приостанавливается, и исполнители делают какие-то вещи из настоящего. Таким образом текст начинает играть новыми, интересными красками и смыслами.

Постановка в иронической форме и атмосфере неприкрытого маскарада показывает, что многие вещи в XXI веке четко коррелируются с эпохой XVII века, в которой написана пьеса. Определенные аспекты в каком-то смысле будто до сих пор ходят по кругу.

Какие именно?

- Это и о том, что жестокость продолжает решать. Фактор силы все равно работает. Прислушаемся к тем, кто сильнее, имеет больше власти.

И о том, что на взаимоотношения еще может влиять твое происхождение. А к свершениям и достижениям быстрее продвигаться не мастерством, профессионализмом, уникальными знаниями. А прибегая к хитрости, поиску тех, кто откроет тебе определенные двери. Нынешняя реальность далека от торжества квалификации. Многие вещи у нас продолжают решать связи, а не смыслы и качества.

Одна из ключевых мыслей, звучавшая на церемонии награждения - украинский театр развивается не благодаря, а вопреки.

- В целом да, но в условиях пандемии не хочу героизировать только наш театр. Потому что это касается всего живого искусства в мире.

Утрата профессиональных кадров - очень дорогая вещь. В бизнесе это понимают. Но почему-то государственники не учитывают это в сфере культуры. Отбор и воспитание новых кадров, срабатывание труппы - требует лет. Это комплексные вещи, которые не решаются должностной инструкцией, резюме, компетенциями. Выстраиваются не предварительно, а во времени.

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Наше государство и чиновники не понимают, что отсутствие поддержки культурного сектора сегодня может нанести ущерб, который потом надо будет восстанавливать десятилетиями. Этого еще можно избежать. В большинстве стран Европы есть государственное финансирование, в том числе независимого и муниципального секторов. Потому что сознательно идут на опережение.

В этом смысле и наш театр, и вообще сценическое искусство в Украине - действительно держатся достойно. Возможно, потому, что мы, к сожалению, обучены выживать. К сожалению, потому что "выживать" - это история об экстенсивном изнурительном подходе к культурной среде со стороны государства вообще. Пандемия пройдет, а методы все же стоит пересматривать.

Ежегодный фестиваль-премию "ГРА" в 2018-м основал Национальный союз театральных деятелей. Проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019-го. Участие принимали профессиональные театральные коллективы разных форм собственности и форматов работы. Победители получили по 25 тысяч гривен на реализацию нового творческого проекта.