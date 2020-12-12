В украинском театре произошел прорыв

В киевской оперетте состоялась церемония награждения Всеукраинского фестиваля-премии "ГРА". Отметили 12 спектаклей в пяти номинациях.

Театроведы Светлана Максименко и Елена Лыбо рассказали, каким является современный украинский театр и какие спектакли премии "ГРА" их удивили.

Автор: Артем Галкин Светлана Максименко, доцент кафедры театроведения и актерского мастерства Львовского университета им. Ивана Франко, член Экспертной рады ГРА

Светлана Максименко, доцент кафедры театроведения и актерского мастерства Львовского университета им. Ивана Франко:



- Мы увидели другое качество украинского театра - креативного, открытого. В нем всегда присутствует душа, чего уже нет в европейском театре. Там на первых местах - техника и форма. Как эксперт фестиваля-премии "ГРА" пересмотрела 23 представления. В нашем театре произошел эстетический прорыв благодаря новому поколению. Это молодые женщины - режиссер Тамара Трунова, продюсер Дикого театра Ярослава Кравченко. Последняя взяла на себя функцию обеспечения творческого процесса. В украинском советском театре режиссеров - женщин было мало, можно пересчитать по пальцам одной руки - Ирина Молостова, Алла Бабенко. Не хочу умалять и роль молодых режиссеров - мужчин, как Иван Урицкий, Стас Жирков, Давид Петросян.

Европейцев у нас привлекает сочетание экспериментальности с духовностью

Европейцев привлекает у нас сочетание экспериментальности с духовностью, чем богат один из спектаклей-лауреатов в номинации "Лучший драматический спектакль" "Альбатросы" киевского Театра на Левом берегу. Здесь и психологизм, и мощность актерского состава, и важная тема возраста. Когда-то, в середине 1980-х, по телевизору показывали немецкий фильм о любви стариков. Затем все его обсуждали. Эта тема в украинском социуме до сих пор отсутствует. А эти люди, живут, любят, страдают. В театре в основном показывают представления о молодежи или о людях среднего возраста. Но после 60 лет жизнь не заканчивается, происходят серьезные драмы. С темой старости работал в спектакле "Пустостан" львовского кукольного театра режиссер Алексей Кравчук. Это философская история о семейных отношениях и отношении к старости. Для родных бабушка постоянно чужая, ее никто не понимает, она всем мешает.

Победитель в номинации "Лучший камерный спектакль" - "Любовь" киевского театра "Золотые ворота" - не сюжетный спектакль, в нем много экспрессии. Показывает, что любовь - это то, что заставляет нас быть королевой или рабыней, что нас поднимает и бросает, украшает и уничтожает, но всегда дает свет и полет. Герои спектакля рассказывают о своих переживаниях, любви, которая заставляет их иногда делать бессмысленные вещи. Делают это искренне и откровенно. Также в этой номинации победил спектакль столичного Молодого театра "Добро пожаловать в ад" о войне в Донбассе. В нем трагедия сочетается с бытом и трагизмом. Тема войны сегодня - социально востребована, но мало театров готовы за нее взяться.

Впервые увидела, как можно совместить драматическое исполнение и прекрасный вокал, создать отчаяние любви

Понравился необычный подход к опере Верди "Травиата" в Одессе. Впервые увидела, как можно совместить драматическое исполнение и прекрасный вокал, создать отчаяние любви. Мы привыкли, что опера - хороший вокал и статика. А в этом спектакле происходит проживание ролей. Благодаря актрисе и режиссеру Евгению Лавренчуку, который является учеником Романа Виктюка. Он не лишил оперу психологического и драматического наполнения. Спектакль очень динамичный, фантазийный. В одном из эпизодов героиня появляется на сцене с двумя собаками.

Во львовских театрах сейчас переходный период, происходит смена руководства, уходит старое поколение, на его место приходит новое. Ушел из жизни директор театра "Воскресіння" Ярослав Федоришин, который основал международный фестиваль "Золотий лев". Также уже нет с нами главного художника театра Марии Заньковецкой Мирослава Киприана, который был патриархом, работал в театре с 1957 года.

Автор: Артем Галкин Елена Лыбо, преподаватель кафедры театроведения Харьковского университета искусств им. Ивана Котляревского, член Экспертной рады ГРА

Елена Лыбо, преподаватель кафедры театроведения Харьковского университета искусств им. Ивана Котляревского:

- В украинском театре продолжают осовременивать тематику. В репертуаре все чаще видим спектакли, созданные по современной драматургии. Или режиссеры перерабатывают классику, она становится актуальной и политически значимой. Как "Энеида XXI" Одесского театра имени Василя Василько. Считаю Максима Голенко одним из самых политических режиссеров современности. Не боится касаться актуальных тем. Действие перенесено в наше время, Эней и его друзья - беженцы из Донбасса, путешествующие по регионам Украины в поисках нового дома. В спектакле фигурируют золотые унитаз и батоны, рейдерский захват припортового завода, узнаваемые современные политики и олигархи. Постепенно мы проходим к таким спектаклям, которые открывают наши раны, драмы, переосмысливают историю - прошлую и современную.

Сегодня украинский театр развивается как проект, который создается актерами и режиссерами из разных регионов. В той же "Энеиде" играют киевляне и одесситы.



Репертуарный театр сам по себе уже неинтересен. За каждым спектаклем должно быть обсуждение: команды спектакля со зрителями, критиками, культурологами. Такие дискуссии уже проводят киевские театры "Золотые ворота" и на левом берегу. Так они понимают, который их зритель, что думает об их представлении.

Еще одна важная тенденция - появляется инклюзивный театральный продукт. Особенно это было заметно в детских спектаклях.

Театр уже не является чисто вербальным, когда написали пьесу и по тексту поставили спектакль. У нас появился интерактивный, документальный, театр переселенцев. К сожалению, в победители не попала киевская "Пенита опера". В этом спектакле поднимается тема женщин, которые получили пожизненное заключение. На основе реальных историй, которые записала драматург Татьяна Киценко. Это не новая тема. Харьковский театр "Арабески" лет 15 назад работал в тюрьмах и колониях, делал совместные спектакли с заключенными. Но не так масштабно. Безумно рад, что победу среди экспериментальных спектаклей получил Ивано-Франковский театр с "Двенадцатая ночь, или Что захотите" по Уильяму Шекспиром. Она создана профессиональной художественной командой, но играли волонтеры и ветераны войны. Они выступали на английском языке. Не было ощущения, что это не профессиональные актеры. Жизнерадостный, светлый спектакль, где исполнители отдавались на полную. Кроме текстов Шекспира на английском, на украинском рассказывали, кто они и что сделали в этой жизни.

Еще одна важная тенденция - появляется инклюзивный театральный продукт. Особенно это было заметно в детских спектаклях. Один из победителей в этой номинации - "На волне" Полтавского театра кукол. Участники - дети из городского центра социально-психологической реабилитации. Во время спектакля их привлекают к игре и они сами становятся актерами. Стоит с детства приучать, что есть люди, которые не могут ходить, но они такие же. В Николаевском театре кукол поставили инклюзивный спектакль "Маугли" для детей без слуха. Чтобы ребенок понимал, что происходит на сцене, актеры выучили язык жестов. В зале поставили колонки, и звучащая музыка отражается в пол, глухие зрители чувствуют ее вибрации.

Сейчас в спектаклях применяют инновационные технологии - визуальные эффекты, проекции. Ранее мы даже не думали, что такое может быть у нас.

Немало спектаклей театра создали при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Большинству театров не дают деньги на новые постановки. Делают из тех средств, которые зарабатывают или подаются на гранты. Следующий год будет еще сложнее, потому что в этом году денег в театре никто не заработал.

Сейчас в спектаклях применяют инновационные технологии - визуальные эффекты, проекции. Раньше мы даже не думали, что такое может быть у нас. К сожалению, в харьковских театрах с материально-технической базой беда. В тяжелом состоянии находится театр имени Шевченко, один из старейших в Украине. Там нет ремонта, нормального звука, света. А трупа такова, что даст фору многим. У театра музкомедии вообще отсутствует помещение. Несколько лучше ситуация в театре русской драмы и театре кукол.

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Фестиваль-премия "ГРА" проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Участие в проектах принимали профессиональные театральные коллективы различных форм собственности и форматов работы. Лауреатами премии стали 12 спектаклей из Киева, Одессы, Львова, Полтавы, Сумм, Ивано-Франковска. В номинации "За лучший драматический спектакль" отметили "Альбатросы" Киевского театра на левом берегу, "ЭНЕИДА XXI" Одесского театра им. Василия Василько и "Пер Гюнт" Сумского театра им. Михаила Щепкина. Победители получили 25 000 грн на реализацию нового творческого проекта.