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пятница, 11 декабря 2020 21:39

Книга года ВВС 2020: объявили победителей
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Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак"
Фото: bbc.com
Детской книгой года стала книга Ульяны Чубы "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны"
Награду в категории "Эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь"

Назвали победителей премии Книга года BBC 2020 в трех номинациях. Церемония награждения транслировалась на странице BBC News Украина в Facebook и на канале в YouTube.

Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак", издательство "Білка".

"Роман "Юпак" - это не только личный успех молодого автора, но и важное событие для украинского общества. Книга говорит от имени целого поколения украинцев, чей голос начинает наконец звучать в литературе. Поколения, которое взрослело на рубеже эпох и которое в конце концов стало выдающимся для Украины в тяжелый момент ее современной истории", - говорит главный редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало.

В детской номинации победила книга "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы, издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"Победителем стала такая история, которые нам нравятся больше всего: произведение, которое будет интересно всей семье. Дети найдут в нем увлекательное приключение. А родители - сатирический взгляд на такие важные проблемы, как цифровая изоляция, загрязнение окружающей среды и коррупция", - говорит управляющий директор ЕБРР по вопросам коммуникаций Джонатан Чарльз.

Премию в номинации "эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь", издательство "Комора".

"Книга будоражит целый ряд эмоций: мечтательность, печаль, сочувствие и прежде всего эстетическое удовольствие. Эссе, написанные десять лет назад, созвучны рассуждениям настоящего. А новейшие тексты дают читателю уникальную возможность присутствовать при написании истории, того, что "войдет в хрестоматии", - говорит советник по вопросам культуры ЕБРР и член жюри Светлана Пыркало.

Победитель в каждой номинации получит вознаграждение 1 тыс. фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

В жюри конкурса вошли Вера Агеева, Виталий Чепинога, Вадим Карпьяк, Светлана Пыркало, Марта Шокало.

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Литературную награду Книга года BBC вручают с 2005-го. В прошлом году лауреатами стали Тамара Гориха Зерня с романом "Доця", Тарас Прохасько со сборником очерков "Так, але..." и Владимир Аренев с детским романом "Сапиенсы".

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