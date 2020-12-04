Назвали лучшие театральные постановки года

Определили лауреатов нынешнего театрального фестиваля-премии "ГРА" в 5-ти номинациях. Фото: facebook.com

Объявили победителей Третьего всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". Церемония награждения состоялась в Киевском национальном театре оперетты.

Из-за пандемии "ГРА" проходила в измененном формате - без итоговой фестивальной недели при участии международного жюри. Поэтому в этом году лауреатами стали все 12 спектаклей, вошедших в шортлист.

"За лучший драматический спектакль"

ОО "Культура. Инновации. Будущее"/Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра - "Альбатросы"

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько - "ЭНЕИДА XXI"

Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина - "Пер Гюнт"

"За лучший спектакль камерной сцены"

ОО "Европейский Культурный Центр"/Киевский академический театр "Золотые ворота" - "MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ"

Киевский национальный академический Молодой театр - "Добро пожаловать в ад"

Киевский национальный академический драматический театр имени Ивана Франко - "Лымеривна"

"За лучший спектакль для детей"

Первый академический украинский театр для детей и юношества - "Алиса"

Полтавский академический областной театр кукол - "На волне"

"За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла"

Одесский национальный академический театр оперы и балета - La Traviata

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. Лысенко - "Любовь к трем апельсинам"

"За лучший поисково-экспериментальный спектакль"

Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И. Франко - "Двенадцатая ночь, или Что захотите"

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра - "Семейный альбом / Album di Famiglia"

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"В 2020-м "ГРА" видоизмененная - говорит председатель Национального союза театральных деятелей Украины Богдан Струтинский. - У нас всегда была неделя, когда мы привозили финалистов, которые играли на разных киевских сценах свои спектакли. А международное жюри потом голосовало в финале. Таким образом определялись победители. В этом году мы приняли решение, продиктованное объективными обстоятельствами. В финал пришли с теми постановками, которые выбрали наши эксперты.

"ГРА" набирает обороты несмотря на то, что у нас такой серьезный вызов сегодня. Но я думаю, что вызов для украинского театра является показательным. Что наш театр имеет сильный характер. Что не положил его никто на лопатки. Театры продолжают работать. Несмотря на так называемые "аншлаги пустых мест" через имеющиеся ограничения. Верю в то, что вернутся полные залы, которые стали возможны особенно за последние пять лет, когда украинский театр активно развивался".

Основатель и организатор фестиваля-премии "ГРА" - Национальный союз театральных деятелей. Проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019-го. Участие в проекте принимали профессиональные театральные коллективы разных форм собственности и форматов работы.