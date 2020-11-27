Продюсеры считали, что необходим скандал. Поэтому за полчаса до премьеры в гримерку актрисы принесли бутылку бренди

5 и 19 декабря в Киевской оперетте состоятся показы спектакля "Бродвейская история". Это первая премьера в театре с начала карантина.

В центре сюжета - история жизни звезды Бродвея 1930-1940-х Лоретты Тейлор. Актриса была любимицей американского драматурга Теннеси Уильямса. Сыграла во всех его ранних пьесах. Покорила Уильямса в роли Аманды в "Стеклянном зверинце".

"Автор пьесы, американец Джон Кромвелл начинал свою карьеру как артист театра, Сыграл в 38 бродвейских постановках, - рассказывает режиссер Александр Билозуб. - Героиню его произведения зовут Фанни Эллис. Ее судьба очень похожа на судьбы многих американских звезд. В зените славы она начала чрезмерно употреблять алкоголь и погубила свою карьеру. Единственной поддержкой актрисы стала Хекке, служанка, костюмер и многолетняя подруга. После почти десятилетней паузы всеми забытую актрису ради сенсации пригласили на второстепенную сцену Бродвея сыграть одну из ее самых успешных ролей молодости - Ирину Аркадину в чеховской "Чайке". Возвращение Фанни Эллис на сцену после большого перерыва широко освещалось в прессе. Американские продюсеры считали, что для представления необходим скандал. Поэтому за полчаса до премьеры в гримерку актрисы принесли бутылку бренди от "страстного поклонника". Перед Фанни возникает сложный выбор: поддаться соблазну и выпить, или самостоятельно побороть страх и выйти на сцену.

Автор: Анатолий Федорцив, Киевский театр оперетты В спектакле "Бродвейская история" киевской оперетты главная героиня - актриса Фанни Эллис (справа, сыграла Валентина Донченко-Бутковская) готовится выйти на сцену после 10-летнего перерыва, по сюжету. Ей помогает служанка Хекке (Екатерина Кобиева)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирма Витовская завершила съемки в Италии

Знал эту пьесу давно. Она небольшая и рассчитана на двух человек, поэтому входит в рамки нашей карантинной ситуации. Пока есть время и возможность, решил поставить, в оперетте мою идею одобрили. Тема спектакля связана с театром, технологией его жизни. Это мне знакомо с разных сторон, потому что много работал и художником, и режиссером. А зрителю всегда интересно, что там происходит, за кулисами.

В пьесе речь идет о падении женщины, выдающейся актрисы, чему способствовало много факторов. И это не только пьянство, хотя бутылка много фигурирует в представлении. Актриса начала пить не потому, что не было ролей. А потому что умер муж, который ее создал, был продюсером. Она была отлучена от детей. Выросли, пока муж продавал ее для публики. Еще добавился возраст, женщина старела. Поэтому начала пить. Так в жизни бывают разные ситуации - можем падать быстро или медленно, громко или незаметно для себя. Мне интересовало, как найти силы подняться. Основной акцент этого спектакля, что героиня вернула себе достоинство. В пьесе сначала она обвиняет всех подряд. Только когда признает, что в своем состоянии виновата лишь сама, у нее начинается поднятие с колен. И финал спектакля о том, что человек спасается своей профессией, которой посвятил всю жизнь.

От оригинала не отошел, но отказался от определенных вещей. Адаптировал материал под украинскую сцену и актрис. Действие происходит на второстепенных сценах Бродвея, там описано много особенностей работы театра, которые нам неизвестны. Также в пьесе акцентирована тема алкоголизма. Тогдашние звезды злоупотребляли алкоголем, наркотиками. Мне интереснее было исследовать, где найти силы подняться в этой жизни. В этом оптимизм. Мне интересен человек, личность, которая может себя собрать и идти дальше несмотря ни на какие обстоятельства.

В спектакле две героини и два актерских состава. Фанни Эллис играют народные артистки Украины Валентина Донченко-Бутковская и Ирина Лапина, а Хекке - заслуженная артистка Украины Ирина Беспалова-Примак и Екатерина Кобиева. Для ведущих артисток оперетты - это другой жанр и способ игры. Спектакль малонаселен, две персоны постоянно существуют на сцене и не исчезают. В жанре оперетты есть выход персонажа, сцены меняются, ты можешь отдохнуть за кулисами. А здесь надо вести линию образа от начала до конца. Было вызовом для актрис попробовать себя в жанре драматического искусства. Я доволен этой постановкой, они прекрасно справились, принимали все эксперименты".

Автор: Анатолий Федорцив, Киевский театр оперетты Спектакль "Бродвейская история" в киевской оперетте по пьесе Джона Кромвелла "Премьера" поставил Александр Билозуб (посередине). Режиссер вышел на сцену поздравить актрис, Валентину Донченко-Бутковский (слева) и Екатерину Кобиеву (справа), с премьерным показом.

3 декабря в столичной оперетте проведут церемонию награждения III Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". В этом году лауреатами ежегодной национальной премии станут все спектакли, которые войдут в шортлист (12 представлений). Лауреатов фестиваля-премии назовут в шести номинациях: за лучший драматический спектакль; за лучший спектакль для детей; за лучшую музыкальный спектакль в жанре оперы /оперетты /мюзикла; за лучший хореографический / балетный/ пластический спектакль; за лучший камерный спектакль (до 150 зрителей) За лучший поисково-экспериментальный спектакль (на пересечении театральных / художественных жанров). Победителям вручат награду-статуэтку премии и деньги на реализацию нового творческого проекта. Церемонию награждения можно посмотреть онлайн на странице "ГРА" в facebook или на Ютуб канале НСТДУ. "ГРА" проводится на конкурсной основе один раз в год по итогам прошлого календарного года. Театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. В лонг-лист вошло 38 спектаклей театров Киева, Одессы, Чернигова, Сум, Николаева. Полтавы, Львова, Харькова.