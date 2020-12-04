Французы молятся за украинский народ

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 225
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1026
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1323
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 234
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
5
7
3
7
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Видео
Все видео
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 423
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 648
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 288
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5139
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 378
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 12:39

Французы молятся за украинский народ

  Комментировать
Французы молятся за украинский народ
Первая сцена спектакля "Вий. Докудрама" Черниговского театра имени Тараса Шевченко происходит в междугородной маршрутке. Двое французов приезжают в Украину на свадьбу, по сюжету. Фото: TEATR.CN.UA

"Вий. Докудрама" Черниговского театра им. Тараса Шевченко стала лучшей драматической постановкой 2018 года. Церемония награждения театральной премии "ГРА" состоялась в Киевском национальном театре оперетты. Победители получили по 50 тыс. грн.

- Двое французов приезжают в Украину на свадьбу девушки, с которой познакомились в интернете, - рассказывает сюжет режиссер Андрей Бакиров. - Иностранцы поражены реалиями нашей глубинки. Главная сцена - когда люди из села рассказывают страшные басни о Голодоморе, войне, Чернобыле, современных проблемах. Европейцы что-то понимают, что-то нет. В конце один из них молится за весь украинский народ. Для меня эта история о необходимости раскаяния. Пока мы не признаем свои страхи, вину, не освободимся — будет плохо.

Лучшим спектаклем для детей объявили постановку "Ангелочек, который потерял звезду" Черниговского театра кукол им. Александра Довженко.

- Молодой ангел вешал звезду на небо. И она упала в зоопарк, - говорит художница-постановщик Елена Загребина. - Там хозяйничает жадный директор. Он не кормит зверей, издевается над ними, думает только о наживе. Не хочет отдавать ангелу звезду, пытается продать ее. Хотели, чтобы юные зрители поняли, что деньги — не самое главное в жизни. Для декораций и костюмов использовали рисунки моего 9-летнего крестника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"

Особое отличие жюри дало постановке "Папа, ты меня любил?" киевского театра "Золотые ворота".

- Это один из наших самых продаваемых спектаклей. Побывал на фестивалях в Беларуси, Германии, приглашают в Польшу, — говорит художественный руководитель "Золотых ворот" Стас Жирков. — "Папа, ты меня любил?"до этого обходили премиями. Только за роль второго плана Антон Соловей получил "Киевскую Пектораль". По сюжету, умирает мужчина. Его три дочери решают продать отцовский дом. А сын уволился из полиции и хочет там жить. Во снах к нему постоянно приходит отец. И сын спрашивает: "Папа, ты меня любил?"Потому что не успели на эту тему поговорить. Постановка - о моем поколении, которое было отдалено от родителей. Это следствие советского воспитания. История сына и отца — нетипичная тема для драматургии. Для меня это очень личный рассказ. Я с отцом практически не общаюсь, спектакль — способ поговорить с ним.

Лучшим музыкальным спектаклем в жанре оперы/оперетты/мюзикла назвали барокко оперу "Дидона и Эней". Жюри отметило дирижера и звучание оркестра. Половину денежной премии в этой номинации — 25 тыс. грн — дали Александре Студзинской за роль Жанны д'Арк в спектакле "Белая ворона" Николаевского театра драмы и музыкальной комедии.

Как лучший спектакль камерной сцены наградили "Виталика" киевского Дикого театра. Лучшая экспериментально-поисковый спектакль — "Гамлет" Ивано-Франковского театра Ивана Франко. Спектакль играют в подвале.

Объявили победителей театрального фестиваля-премии "ИГРА" в 2020 году. Лучшей драматической постановкой стала "Культура. Инновации. Будущее" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Французы молятся за украинский народ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Французы молятся за украинский народ

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 17343
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 11232
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 9945
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7713
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 Просмотров: 5985
Культура
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
 Просмотров: 108
"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко
"Украинские поэты в Нью-Йорке развивали нашу литературу семимильными шагами" - Фразе-Фразенко
 Просмотров: 36
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
 Просмотров: 198
Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"
Хочется мира. Но мы на своей земле и мы ее защищаем - актер ленты "Мать апостолов"
 Просмотров: 117
Назвали лучшие театральные постановки года
Назвали лучшие театральные постановки года
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 427
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть