Французы молятся за украинский народ

Первая сцена спектакля "Вий. Докудрама" Черниговского театра имени Тараса Шевченко происходит в междугородной маршрутке. Двое французов приезжают в Украину на свадьбу, по сюжету. Фото: TEATR.CN.UA

"Вий. Докудрама" Черниговского театра им. Тараса Шевченко стала лучшей драматической постановкой 2018 года. Церемония награждения театральной премии "ГРА" состоялась в Киевском национальном театре оперетты. Победители получили по 50 тыс. грн.

- Двое французов приезжают в Украину на свадьбу девушки, с которой познакомились в интернете, - рассказывает сюжет режиссер Андрей Бакиров. - Иностранцы поражены реалиями нашей глубинки. Главная сцена - когда люди из села рассказывают страшные басни о Голодоморе, войне, Чернобыле, современных проблемах. Европейцы что-то понимают, что-то нет. В конце один из них молится за весь украинский народ. Для меня эта история о необходимости раскаяния. Пока мы не признаем свои страхи, вину, не освободимся — будет плохо.

Лучшим спектаклем для детей объявили постановку "Ангелочек, который потерял звезду" Черниговского театра кукол им. Александра Довженко.

- Молодой ангел вешал звезду на небо. И она упала в зоопарк, - говорит художница-постановщик Елена Загребина. - Там хозяйничает жадный директор. Он не кормит зверей, издевается над ними, думает только о наживе. Не хочет отдавать ангелу звезду, пытается продать ее. Хотели, чтобы юные зрители поняли, что деньги — не самое главное в жизни. Для декораций и костюмов использовали рисунки моего 9-летнего крестника.

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Особое отличие жюри дало постановке "Папа, ты меня любил?" киевского театра "Золотые ворота".

- Это один из наших самых продаваемых спектаклей. Побывал на фестивалях в Беларуси, Германии, приглашают в Польшу, — говорит художественный руководитель "Золотых ворот" Стас Жирков. — "Папа, ты меня любил?"до этого обходили премиями. Только за роль второго плана Антон Соловей получил "Киевскую Пектораль". По сюжету, умирает мужчина. Его три дочери решают продать отцовский дом. А сын уволился из полиции и хочет там жить. Во снах к нему постоянно приходит отец. И сын спрашивает: "Папа, ты меня любил?"Потому что не успели на эту тему поговорить. Постановка - о моем поколении, которое было отдалено от родителей. Это следствие советского воспитания. История сына и отца — нетипичная тема для драматургии. Для меня это очень личный рассказ. Я с отцом практически не общаюсь, спектакль — способ поговорить с ним.

Лучшим музыкальным спектаклем в жанре оперы/оперетты/мюзикла назвали барокко оперу "Дидона и Эней". Жюри отметило дирижера и звучание оркестра. Половину денежной премии в этой номинации — 25 тыс. грн — дали Александре Студзинской за роль Жанны д'Арк в спектакле "Белая ворона" Николаевского театра драмы и музыкальной комедии.

Как лучший спектакль камерной сцены наградили "Виталика" киевского Дикого театра. Лучшая экспериментально-поисковый спектакль — "Гамлет" Ивано-Франковского театра Ивана Франко. Спектакль играют в подвале.

Объявили победителей театрального фестиваля-премии "ИГРА" в 2020 году. Лучшей драматической постановкой стала "Культура. Инновации. Будущее" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.