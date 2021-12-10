В стиле Pin-Up: "домохозяйка" Alyona Alyona представила самоироничную песню

Alyona Alyona представила самоироническую песню "20 тонн" и клип к ней. Фото: скриншот из клипа на песню "20 тонн"

Артистка Alyona Alyona представила сингл "20 тонн" и клип к нему.

Новостью о музыкальной премьере поделилась в Instagram.

"Этим клипом я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир - я в этот свято верю", - подписала она ролик в сети.

Над видеоработой работала клипмейкер Анна Велосипедова. Исполнительница предстала в образе домохозяйки в стиле Pin-Up. Надела белый парик. Стилисты подобрали ей желтое платье с цветочным принтом, бусы из жемчуга и белые перчатки.

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Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые поделилась фотографией с любимым - блогером Денисом. На снимке артистка сидит верхом на бойфренде. Позировала в халате с леопардовым принтом и черном комплекте белья.