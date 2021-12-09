"Влюбилась в разбойника" - Alyona Alyona в халате оседлала бойфренда-блогера

Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые поделилась фотографией с любимым – блогером Денисом.

Опубликовала пикантное фото в Instagram. На снимке артистка сидит верхом на бойфренде. Позировала в халате с леопардовым принтом и черном комплекте нижнего белья.

В посте рассказала, что "влюбилась в разбойника".

Автор: instagram.com/alyona.alyona.official Рэпер Alyona Alyona впервые поделилась снимком с бойфрендом-блогером Денисом

"Сложилось так, что с первой нашей встречи мы больше не расставались. С каждым днем ​​становилось все меньше сомнений в том, что Денис – мой человек", – поделилась она.

Рэпер заверила, что хоть они с любимым – совершенно разные, но у них есть то, что объединяет.

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"И общего было настолько много, что наши отношения за 10 месяцев уже стали крепкими. И они выдержат любые испытания. Я хочу всем представить Дениса. Он творческий, креативный, веселый и провокативный. Но вместе с тем он добрый, нежный и искренний парень, которого я люблю", - написала звезда.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась романтическими воспоминаниями. Рассказала, как бойфренд-блогер Денис предложил ей встречаться.