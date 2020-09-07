В фильме "Схрон" хотели передать окопную правду - режиссер

Автор: facebook.com У нас сложился красивый миф об УПА. А если подумать, а что человек ел, а как в туалет ходил? Начинаешь понимать, как много эти люди отдали - Оксана Войтенко

Наш фильм посвящен тем, кто боролся за независимость Украины в прошлом и кто продолжает делать это сегодня.

Об этом говорит режиссер Оксана Войтенко. Ее 27-минутная лента "Схрон" победила в Национальном конкурсе 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", денежное вознаграждение - $2 тыс.

Действие происходит зимой 1946 года. Командир отряда УПА Орест вместе с беременной женой Евой и несколькими бойцами скрываются в укрытии. Их окружает отряд НКВД. Его капитан ставит Ореста перед выбором: выдать ему Еву или принять неравный бой, по сюжету.

Пообщались с режиссером во время церемонии награждения, проходившей под аркой Дружбы народов.

- "Схрон" - моя дипломная работа за магистратуру университета Карпенко-Карого, мастерская Бориса Савченко, - говорит Оксана Войтенко. - Перед этим у меня был еще один исторический фильм - курсовая работа "Граница веры" по мотивам рассказа Владимира Винниченко "Момент". Это был фактически роуд-муви с приключениями и романтической линией. Поняла, что мне нравится снимать динамичное, остросюжетное кино. И при этом историческое. Хочу развивать это направление в украинском кинематографе.

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"Схрон" - тоже сочетание драмы и экшена. Делали долго. Творческая группа работала на волонтерских началах. Каждый вложил душу и время в эту работу. Снимали своими силами - с помощью краудфандинга собрали 30 тысяч гривен. Были частные спонсоры, генеральный продюсер Юрий Минзянов помогал. Также свои деньги вкладывала.

Почему решили снять кино об УПА?

- Все начиналось с того, что мне хотелось снять какой-то исторический фильм в одной локации. Недорого, с несколькими актерами. Над сценарием работала около года вместе с Анатолием Соболевским, который в 2014-м добровольцем воевал в АТО. Подсказывал мне некоторые вещи с точки зрения и мужской психологии, и военных, тактических моментов.

В ленте рассказывается не конкретная история, но на основе событий, которые действительно имели место во время освободительной борьбы. Речь идет о женщинах в укрытиях. Были и случаи, что рожали там. Одна из историй, о которой узнала, состоялась в 1946-м в Ивано-Франковской области. Проводник ОУН Карпатского края Ярослав Мельник скрывался в укрытии с женой и ребенком. Их окружили, и закончилось все трагически. Он застрелил жену, ребенка и потом себя.

Как исследовали тему?

- Сначала обращалась к историческим консультантам. Общалась с двумя. Рассказала о своей идее, что женщина в схроне рожает. Оба мне сказали: "Такое редко бывало. А для чего фильм об очень нетипичном случае? Делайте лучше о том, что было распространено". После этого поняла, что они мне ничем не помогут. Поэтому надо было самой углубиться в тему. До того об УПА только что-то из школы смутно помнила, поэтому много читала. Прежде всего воспоминания бойцов, в том числе и женщин. И постепенно материал собирался и накапливался.

Почему выбрали именно такое время действия?

- В фильме нет конкретной привязки, но при написании сценария думали о 1946-м. Тогда наши воины начали испытывать большое давление со стороны советской армии. До этого СССР был сосредоточен на войне с нацистами. Даже были случаи, когда бойцы УПА вступали в союзы с партизанскими отрядами, чтобы вместе разрабатывать операции. А как только закончилась Вторая мировая, Советы направили все силы на борьбу с УПА.

Это был очень сложный период для повстанцев. Эти настроения отражены в ленте. Некоторые ребята уже не верят в то, за что борются. Происходит бунт.

Мы хотели передать окопную правду в фильме. Показать, что воины УПА - это были живые люди. Среди которых были и герои, и предатели.

Когда и где проходили съемки?

- Начались в конце 2018 года и продолжались до середины 2019-го. У нас были ограниченные средства, снимали рывками, поэтому все растянулось.

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Было три локации. Основная - это схрон, который мы построили в заброшенном помещении на территории киностудии Довженко. Там было очень холодно, но все равно это была большая помощь, потому что аренда павильона - это просто бешеные деньги.

Также имели две натурные локации на Киевщине - села Дзвонковое и Лебедевка. Пытались найти холмистые места, чтобы они хоть немного по рельефу напоминали Западную Украину.

Что больше всего поразило во время работы над лентой?

- То, насколько были страшные условия, в которых УПА вела борьбу. Как высидеть с несколькими людьми в одной комнате четыре на четыре метра три месяца зимы под землей. Вши, голод, холод. Насколько надо было верить в свое государство и в себя, чтобы через это пройти.

Об этом почти никто не знает. У нас сложился красивый миф об УПА. А если подумать, а что человек ел, а как в туалет ходил? Начинаешь понимать, как много эти люди отдали.

В фильме проводили параллели с нынешней войной?

- Очевидна параллель - противостояние российской агрессии. Также хотела этой работой подчеркнуть то, что УПА - это не какая-то там далекая, древняя история.

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Кино заканчивается тремя титрами. Первый - о том, что воины УПА вели вооруженную борьбу до 1968 года, когда состоялась последняя схватка отряда с советскими войсками. Второй факт - последняя казнь бойца УПА состоялась в 1989-м. И третий факт, что последний живой командир УПА вышел из схрона в 1991 году. Это Илья Оберишин, который 40 лет сидел в схроне на крыше дома.

Сложно ли молодому режиссеру сегодня находить финансирование?

- Я бы так не сказала. Если у тебя есть хороший сценарий, какой-то предыдущий опыт и хоть немножко коммуникабельности. Хотя конкретно сейчас везде сложно - коронавирус, экономический кризис, некомпетентная власть. Но что касается финансирования кино - много возможностей.

Какие впечатления от нынешней "Молодости"?

- Очень хорошие. Мне кажется, "Молодость" сделала ребрендинг в последние два года. Стала больше похожа на фестиваль дебютов, молодых режиссеров. А также ярче, лучше организована. Все вовремя, никакой задержки показов, замечательная коммуникация с организаторами.

Где далее будете показывать ленту?

- В ближайшие полгода будем посылать на различные фестивали. История очень украинская. Посмотрим, как она воспримется за рубежом.

Права на картину - у Госкино. Они начали выкладывать фильмы на YouTube. Попрошу не тянуть с этим, чтобы люди смотрели.

Какие ближайшие творческие планы?

- Есть два полнометражных проекта. Очень хочу, чтобы они осуществились, но пока не могу о них рассказывать, потому что на начальной стадии. Один фильм - триллер с элементами мистики. Второй - также исторический.

Оксана Войтенко родилась в 1989 году в Киеве. С 2012-го работала режиссером видеомонтажа на телевидении, а также художницей по визуальным эффектам на постпродакшн-студиях "Терминал FX" и "Постмодерн". Получила кинообразование по специальности "Режиссура игрового фильма" в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Режиссер лент "Граница веры" 2017 года, "Схрон" 2020-го. 49-й Международный кинофестиваль "Молодость" длился в столице 22-30 августа. Премьеры проходили в кинотеатре "Жовтень", Доме кино и под аркой Дружбы народов. Показали 262 полнометражных и короткометражных фильма, в частности 67 украинских. Гран-при по $5 тыс. награды получили две картины - "Особые приметы" мексиканского режиссера Фернанды Валадес и "Твой ход" Мириам Верро из Канады. Всего на 49-й "Молодости" вручили 26 призов.