Фильм "Номера" Сенцова и Сеитаблаева выходит в прокат

Автор: Alisa Kalyuzhnaya Актер Александр Ярема (справа) в фильме "Номера" режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева играет Первого. Держит книгу правил, которым подчиняются жители заключенного общества

Объявили дату премьеры фильма "Номера" по одноименной пьесе Олега Сенцова. Драма-антиутопия выйдет в прокат 19 ноября.

К анонсу выхода ленты ее создатели представили эпизод. В нем Девятый, которого играет Александр Бегма, и Седьмой в исполнении Евгения Черникова ведут короткий ночной диалог о переменах, к которым они стремятся.

Кино рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю Нулю. Десять героев привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге правил. Не имеют возможности выбирать, как жить и кого любить. Но все меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы, по сюжету.

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Текст пьесы "Номера" Олег Сенцов написал еще до заключения, в 2011 году. Спектакль в 2018-м поставила режиссер Тамара Трунова. Над фильмом работал тандем двух режиссеров - Сенцова, который во время создания картины находился в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером Анной Паленчук. Рабочий процесс обсуждали в письмах, которых было больше сотни.

"Рано или поздно любое общество начинает стремиться изменений. Но будут ли они к лучшему? Никто не знает, - говорит Сеитаблаев. - Но в любом случае лучше попробовать, чем день за днем плыть по течению. Именно это происходит с главными героями. А также с окружающим миром. Олег, думаю, и представить не мог, когда в 2011-м писал пьесу, как акутальны будут сейчас темы, которые она поднимает, и насколько пророческой она окажется".

Мировая премьера "Номеров" состоялась в феврале в программе Berlinale Special 70-го Берлинского международного кинофестиваля.

Посмотреть ленту также можно будет в рамках внеконкурсной программы "Специальные показы" 11-го Одесского международного кинофестиваля. Пройдет онлайн с 25 сентября по 3 октября.

"Два года назад Олег Сенцов голодал и работал над фильмом дистанционно, и многие просто не верили, что это возможно в тех условиях, - говорит продюсер Анна Паленчук. - Но несмотря на все, нам удалось. На Берлинском кинофестивале фильм тепло встретили европейские зрители. Затем мир охватила пандемия и все изменилось - мы работали, учились и жили дистанционно. И теперь счастливы иметь надежду вернуться в кинотеатры и с нетерпением ждем возможности показать фильм украинской аудитории. Интересно, что восприятие картины меняется в соответствии с событиями в мире. И ввиду того, что происходит у наших соседей-белорусов, "Номера" обретают совсем другую актуальность".