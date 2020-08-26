Фильм о пропавшем на Донбассе украинском добровольце покажут на ОМКФ 2020

На 11-м Одесском кинофестивале состоится премьера документального фильма "Бес". Лента о похищении на Донбассе украинского добровольца Алексея Кудрявцева вошла в Национальный конкурс. Фото: facebook.com

Документальный фильм "Бес" об украинском добровольце, пропавшем без вести на Донбассе, покажут в Национальной конкурсной программе 11-го Одесского международного кинофестиваля. Пройдет онлайн с 25 сентября по 3 октября.

Моряк 30-летний Алексей Кудрявцев исчез 6 лет назад. В мае 2014-го ушел добровольцем в спецбатальон "Артемовск". Попал в плен 14 июля как гражданский человек во время автобусной поездки, проезжая город Горловка. Последнее видео с ним выложено в интернет 15 июля 2014-го, где над ним проводит допрос террорист Игорь Безлер по кличке "Бес".

Лента расследует похищение и вероятное убийство добровольца. Режиссер Егор Трояновский вместе с рыбаком Николаем Кудрявцевым, отцом Алексея, отправился по следам похитителей. Пытались найти свидетелей последних часов жизни бойца, а также тех, кто видел его мертвым.

"Меня поразила решимость, с которой действовал пожилой пенсионер, семью которого разорвала война. Угрожал найти террориста, который похитил его сына. И в словах Николая не было ни фальши, ни неуверенности, - говорит Трояновский. Работал над картиной 6 лет. - Это не просто частная история. Из личной трагедии, вызванной войной, она перерастает в противостояние порочной системе международного правосудия. Герой, который ищет справедливости в судах, находит доказательства военных преступлений России на территории нашего государства. А значит, он борется не только за свою правду, но и за правду своей страны".

В проект также принял участие Сергей Лойко, российско-американский журналист, репортер и фотограф Los Angeles Times, автор романа "Аэропорт" и документального фильма "Гибридная история". В ленте Трояновского берет интервью у Николая Кудрявцева, пытаясь узнать больше об истории его сына и деталях расследования.

Фильм "Бес" создан украинской продакшн компанией DGTL RLGN при поддержке Министерства культуры.

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Всего в программе 11-го Одесского кинофестиваля - около 100 премьер. Также состоятся Q&A встречи с творческими группами и мастер-классы от шведского режиссера Роя Андерссона, канадского композитора Говарда Шора, украинского режиссера Романа Балаяна.