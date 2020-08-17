Назвали первого звездного гостя Одесского кинофестиваля 2020

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 486
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2466
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2331
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 927
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2394
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда"
Показали первый трейлер фильма "Дьявол навсегда"
Хит Венецианского кинофестиваля вышел в прокат
Хит Венецианского кинофестиваля вышел в прокат
Реставраторы спасли икону XVII в.
Реставраторы спасли икону XVII в.
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1710
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 927
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2394
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 72
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
вторник, 18 августа 2020 00:45

Назвали первого звездного гостя Одесского кинофестиваля 2020

  Комментировать
Автор: facebook.com
  На 11-м ОМКФ режиссера Роя Андерссона отметят почетным "Золотым Дюком" и покажут его мини-ретроспективу
На 11-м ОМКФ режиссера Роя Андерссона отметят почетным "Золотым Дюком" и покажут его мини-ретроспективу

Шведский режиссер Рой Андерссон станет гостем 11-го Одесского международного кинофестиваля. Пройдет с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате.

В рамках мероприятия покажут мини-ретроспективу фильмографии Андерссона. В нее вошли 3 ленты: дебютная работа постановщика "Шведская история любви" 1970 года, "Песни со второго этажа" 2000-го и "О бесконечности" 2019-го. Зрителей ждет Q&A с режиссером.

На Одесском фестивале Андерссон получит почетного "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

"Он - один из мастеров шведского кинематографа, - говорит программный директор ОМКФ Антельм Видо. - Фильмография Андерссона отображает его перфекционизм. За полвека снял 6 картин. Вкладывает много времени, скрупулезности и виртуозности в разработку своего кино, как и Стэнли Кубрик. Стиль сразу узнается. Статичные, хорошо скомпонованные кадры, будто картины. Большая доза черного юмора и чудаковатости. Но одновременно режиссеру присуще чувство поэзии и бурлеска, которые красноречиво говорят об абсурдности и красоте мира, в котором мы живем".

Статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство также вручат украинскому режиссеру Роману Балаяну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм покажут на Венецианском кинофестивале

С 13 августа в украинском прокате идет драма Роя Андерссона "О бесконечности". Это сборник новелл из жизни соотечественников.

Андерссон родился в 1943 году в шведском Гетеборге. В конце 1960-х учился в Киношколе Шведского института кино в Стокгольме. Его режиссерский дебют - драма "Шведская история любви" - получил четыре награды Берлинского кинофестиваля. Второй фильм "Гилиап" в 1975-м был представлен в секции Канн "Двухнедельник режиссеров". После этого кинематографист работал над рекламными роликами, за которые получил восемь Каннских Золотых Львов. В 1989-м вышла незавершенная лента Андерссона о СПИДе "Что-то произошло", а в 1992-м - антология "Успешная заморозка мистера Моро", где режиссер выступил соредактором. Также был редактором выставки "Швеция и Холокост".

Рой Андерссон вернулся к полнометражному формату с фильмом 2000 года "Песни со второго этажа", который получил приз жюри Каннского кинофестиваля. В 2007-м там же представил вторую часть трилогии, начатой ​​"Песнями" - картину "Ты, живущий". Премьера заключительной главы под названием "Сидел голубь на ветке, размышляя о бытии" состоялась на 71-м Венецианском кинофестивале, где он получил "Золотого льва" как лучший фильм. Тогда Андерссон стал первым и единственным шведским постановщиком, получившим эту награду. А в 2019-м в Венеции его отметили "Серебряным львом" за лучшую режиссуру за ленту "О бесконечности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали первого звездного гостя Одесского кинофестиваля 2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 24868
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 19512
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 14058
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 8361
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 4842
Культура
Галереи работают как бизнес, имеют много обязательств - организатор международного арт-ярмарка
Галереи работают как бизнес, имеют много обязательств - организатор международного арт-ярмарка
 Просмотров: 54
Кузьме дали Героя Украины
Кузьме дали Героя Украины 2 Просмотров: 801
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
 Просмотров: 819
Tayanna выступит для 100 зрителей
Tayanna выступит для 100 зрителей Просмотров: 306
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
2
Кузьме дали Героя Украины
Голосов: 353
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua