Назвали первого звездного гостя Одесского кинофестиваля 2020

Автор: facebook.com На 11-м ОМКФ режиссера Роя Андерссона отметят почетным "Золотым Дюком" и покажут его мини-ретроспективу

Шведский режиссер Рой Андерссон станет гостем 11-го Одесского международного кинофестиваля. Пройдет с 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате.

В рамках мероприятия покажут мини-ретроспективу фильмографии Андерссона. В нее вошли 3 ленты: дебютная работа постановщика "Шведская история любви" 1970 года, "Песни со второго этажа" 2000-го и "О бесконечности" 2019-го. Зрителей ждет Q&A с режиссером.

На Одесском фестивале Андерссон получит почетного "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

"Он - один из мастеров шведского кинематографа, - говорит программный директор ОМКФ Антельм Видо. - Фильмография Андерссона отображает его перфекционизм. За полвека снял 6 картин. Вкладывает много времени, скрупулезности и виртуозности в разработку своего кино, как и Стэнли Кубрик. Стиль сразу узнается. Статичные, хорошо скомпонованные кадры, будто картины. Большая доза черного юмора и чудаковатости. Но одновременно режиссеру присуще чувство поэзии и бурлеска, которые красноречиво говорят об абсурдности и красоте мира, в котором мы живем".

Статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство также вручат украинскому режиссеру Роману Балаяну.

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С 13 августа в украинском прокате идет драма Роя Андерссона "О бесконечности". Это сборник новелл из жизни соотечественников. Андерссон родился в 1943 году в шведском Гетеборге. В конце 1960-х учился в Киношколе Шведского института кино в Стокгольме. Его режиссерский дебют - драма "Шведская история любви" - получил четыре награды Берлинского кинофестиваля. Второй фильм "Гилиап" в 1975-м был представлен в секции Канн "Двухнедельник режиссеров". После этого кинематографист работал над рекламными роликами, за которые получил восемь Каннских Золотых Львов. В 1989-м вышла незавершенная лента Андерссона о СПИДе "Что-то произошло", а в 1992-м - антология "Успешная заморозка мистера Моро", где режиссер выступил соредактором. Также был редактором выставки "Швеция и Холокост". Рой Андерссон вернулся к полнометражному формату с фильмом 2000 года "Песни со второго этажа", который получил приз жюри Каннского кинофестиваля. В 2007-м там же представил вторую часть трилогии, начатой ​​"Песнями" - картину "Ты, живущий". Премьера заключительной главы под названием "Сидел голубь на ветке, размышляя о бытии" состоялась на 71-м Венецианском кинофестивале, где он получил "Золотого льва" как лучший фильм. Тогда Андерссон стал первым и единственным шведским постановщиком, получившим эту награду. А в 2019-м в Венеции его отметили "Серебряным львом" за лучшую режиссуру за ленту "О бесконечности".