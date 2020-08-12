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пятница, 14 августа 2020 00:45

Хит Венецианского кинофестиваля вышел в прокат

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Хит Венецианского кинофестиваля вышел в прокат
"Влюбленные в небе в фильме "О бесконечности" - это парафраз картины Марка Шагала, но герои летят над городом в руинах. Такие последствия деятельности человечества. На полотне художника - любовь. Режиссер добавляет смерть. Это крайности человеческого состояния - прекрасное и ужасное", - говорит кинокритик Сергей Ксаверов. Фото: kcw.com.ua

13 августа в украинский прокат вышла драма "О бесконечности" шведского режиссера Роя Андерссона. Фильм является сборником новелл из жизни соотечественников.

Священник потерял веру. Снится себе в образе Иисуса Христа, а психиатр выставляет его за дверь, потому что спешит на автобус. Отец завязывает шнурки дочери, когда они идут под ливнем на день рождения. У стоматолога плохое настроение, поэтому отказывается лечить пациента. Родители обращаются к погибшему на войне сыну, стоя у его могилы. По небу летит пара любовников, как на картине белорусского художника Марка Шагала "Над городом", по сюжету.

"Главное, что я хочу показать - это человеческая уязвимость, - говорит Андерссон. - В желании рассказать о ней и кроется надежда, потому что когда мы понимаем, насколько хрупок наш мир, начинаем ценить и пытаться сохранить то, что у нас есть".

Мировая премьера Ленты состоялась в прошлом году в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Получила приз "Серебряный лев" за лучшую режиссерскую работу. Также отмечена премиями за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Дублине и за лучшие визуальные эффекты - от Европейской киноакадемии.

В Украине "О бесконечности" впервые показали в рамках 3-й ежегодной Киевской недели критики в октябре 2019-го.

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"Андерссон - самый известный шведский режиссер настоящего, - говорит кинокритик Сергей Ксаверов. - Его фильмы - это серии скетчей с сочетанием черного юмора, человечности, жестокости и абсурдности. Его истории - это живые картины, в центре которых человек.

Ленты Андерссона появляются с большим промежутком времени - пять-семь лет. Ибо все на экране создано в студии. Даже если это уличные сцены с якобы масштабными декорациями. В кадре контролируемое пространство - с оптическими заблуждениями, миниатюрными макетами. Первый план делают по-настоящему. Если нужное поле, насыпают почву, втыкают растения.

Многие сцены постановщик берет из ситуаций, которые сам видел, но делает их более выразительными. Это не полностью реалистичное кино. Показывает не буквально, а сущность происходящего. Магистрального образа нет, но есть рассказчица за кадром. Это Шахерезада, которая рассказывает сказки о обыденности.

В начале ленты священник говорит: "Мы же должны во что-то верить". А психиатр отвечает: "Можно быть просто счастливым от того, что ты есть". Это картина не только о бесконечности, но и о мгновении".

Фильм совместного производства Швеции, Германии и Норвегии.

У режиссера Роя Андерссона есть своя продюсерская компания с двумя съемочными павильонами, монтажной, звукооператорской и кинотеатром. Работает без сценария и съемочного графика, снимает в основном в павильоне. Так создавалась и лента "О бесконечности" - исключением стали сцены с пленными, снятые на натуре в Норвегии.

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