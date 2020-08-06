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пятница, 07 августа 2020 00:45

Фильм о самом известном зомби вышел в прокат

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Автор: arthousetraffic.com
  Во французском фильме "Малышка зомби" история Клервиуса Нарцисса, самого известного в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж. Желая произвести впечатление на новых одноклассниц, девушка невольно вызывает силы гаитянского вуду, по сюжету. Ленту из прошлогодней программы Каннского кинофестиваля показывают в украинских кинотеатрах с 6 августа
Во французском фильме "Малышка зомби" история Клервиуса Нарцисса, самого известного в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж. Желая произвести впечатление на новых одноклассниц, девушка невольно вызывает силы гаитянского вуду, по сюжету. Ленту из прошлогодней программы Каннского кинофестиваля показывают в украинских кинотеатрах с 6 августа

Мистический триллер "Малышка зомби" французского режиссера Бертрана Бонелло вышел в украинский прокат 6 августа.

Действие происходит в парижской элитной школе при Ордене Почетного легиона. Туда поступает новая ученица - эмигрантка из Гаити Мелисса. Ее тетя практикует ритуалы вуду, а дедушкой был Клервиус Нарцисс - самый известный в мире зомби. В 1962-м он был выкопан из могилы и два года работал на сахарной плантации в рабстве у колдуна. Подруга Мелиссы Фанни переживает расставание с парнем. Решает вылечить душевную рану с помощью магии вуду. Двери школы открываются для древних оккультных духов, сопротивляться которым подростки не в состоянии, по сюжету.

"Бертран Бонелло - постановщик фильмов "Дом терпимости", "Сен-Лоран. Стиль – это я" и "Порнограф" - неизменный участник Каннского кинофестиваля и один из самых изобретательных режиссеров современности. Переносит мистические события Гаити 1960-х в современную Францию и переосмысливает жанр зомби-хоррора под саундтрек из хип-хопа и электронной музыки", - говорится в анонсе ленты.

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"Обращение к политике, этнографии и элементам подростковой мелодрамы превращают фильм ужасов в исследование различных тем: колониализма, революции, либерализма, сексуальности", - писал о картине киножурнал Screen Daily.

Мировая премьера состоялась в прошлом году в "Двухнедельнике режиссеров", параллельной программе Каннского кинофестиваля. В Украине "Малышка зомби" стала фильмом открытия 3-й ежегодной Киевской недели критики в октябре 2019-го.

"Зомби давно стали частью современной поп-культуры, а лента Бертрана Бонелло - попытка исследования этого феномена через возвращение к его истокам, через обращение к колониальным вопросам, которые не теряют своей актуальности до сих пор, - говорит кинокритик Станислав Битюцкий. - "Малышка зомби" - это одновременно переосмысление хоррора на манер "Я гуляла с зомби" и молодежных лент вроде культовой комедии "Клуб Завтрак". На примере одной частной школы и ее прилежных учениц режиссер показывает, как западная культура вбирает в себя частицы маленьких культур, теряя собственную историю и свободы".

С 6 августа в прокате идет украинско-британский триллер "Наследие лжи". Главный герой - бывший оперативник MI6 Мартин Бакстер, который вынужден снова окунуться в мир шпионажа. Украинская журналистка Саша Степаненко просит его помощи в раскрытии правды о секретных операциях международных спецслужб, по сюжету.

Фильм снимали в основном в Киеве. Среди локаций - столичный вокзал, библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма.

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