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четверг, 06 августа 2020 00:45

Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
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Триллер "Наследие лжи" снимали в Украине и частично в Великобритании. Среди локаций - столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма
Фото: facebook.com
Триллер "Наследие лжи" снимали в Украине и частично в Великобритании. Среди локаций - столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма
Триллер "Наследие лжи" снимали в Украине и частично в Великобритании. Среди локаций - столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма
Триллер "Наследие лжи" снимали в Украине и частично в Великобритании. Среди локаций - столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма
Триллер "Наследие лжи" снимали в Украине и частично в Великобритании. Среди локаций - столичный вокзал, аэропорт "Борисполь", библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма

Украинский-британский шпионский триллер "Наследие лжи" режиссера Эдриена Бола выходит в прокат 6 августа. Главные роли исполнили английский актер Скотт Эдкинс и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич.

События разворачиваются в Киеве. Мартин Бакстер, бывший оперативник MI6, вынужден снова окунуться в мир шпионажа. Украинская журналистка Саша Степаненко просит его помощи в раскрытии правды о секретных операциях международных спецслужб, по сюжету.

Лента создана при поддержке Госкино. Съемки проходили в Украине и частично в Великобритании.

"Обычный себе тупой боевик, как раз для любителей жанра, которые хотят просто повтыкать. Без колоссального бюджета, суперспецэффектов, - пишет арт-обозревательница Лена Чиченина на своей странице в Facebook. - Главный герой - бывший разведчик из MI6. Украинская журналистка Саша просит его помочь, потому что имеет данные о темных делишках России. Всякие убийства, яды, шпили и другое. Против них начинают действовать россияне, которых представляет секси-шмекси женщина.

Последнюю играет Анна Буткевич. Судя по всему, дала часть денег на съемки. Потому что играет она паскудно и почему-то стоит на втором месте в титрах. Но это не точно.

Кстати, еще раз убедилась, как страшно актерам переборщить с пластикой. Обычный человек может лепить себе что угодно, а вот актерам это может стоить карьеры.

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Чем мне этот фильм был действительно интересен, так это съемкой Киева. Как минимум тем, что в нем действительно можно снять Лондон. Как максимум - уже известным фактом. То, что мы считаем гадостью, очень хорошо продается. А именно - спальные районы. Мировые производители музыкальных видео, рекламы - прутся к нам снимать этот архитектурный трындец. Нравится им.

Плюс - мосты. Плюс - советская архитектура. Мать-Родина вообще вне конкуренции. В фильме все это имеет очень крутой, колоритный и кинематографический вид. Главного героя еще "Богдан" сбивает. Так мило.

Если еще историческую архитектуру привести в порядок - будет идеально. Как минимум - заставить народ поснимать страшные балконы и окна не ставить вразнобой. Поэтому Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино. И он очень заслуживает очередь из предложений. Впрочем, как всегда, на пути у нас вопрос с условиями".

Картину "Наследие лжи" также смогут увидеть зрители более 25 стран, среди которых Китай и США.

В столичном парке имени Тараса Шевченко продолжает работу летний кинотеатр "Киновернисаж под открытым небом". Начало сеансов в 21:00.

6 августа показывают фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука. По сюжету, киевлянин Лукас работает переводчиком в ОБСЕ. Везет группу наблюдателей автомобилем на границу Херсонской области и Крыма. При загадочных обстоятельствах иностранцы и машина исчезают. Лукас остается один в городке Берислав.

7 августа показывают ленту "Дикое поле" Ярослава Лодыгина по роману Сергея Жадана "Ворошиловград". Рассказывает о харьковском рекламисте Германе. Приезжает в родной город Старобельск на Луганщине, чтобы защитить от рейдеров автозаправку пропавшего старшего брата, по сюжету.

Площадка будет работать ежедневно до 15 сентября.

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