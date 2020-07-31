Киновернисаж под открытым небом: какие украинские фильмы бесплатно покажут в Киеве

Автор: Эрфан Халили Открылся летний кинотеатр возле памятника Шевченко в одноименном киевском парке. Ежедневно показывают украинские фильмы последних лет

1 августа стартует неделя игровых фильмов украинских режиссеров-дебютантов в летнем кинотеатре "Киновернисаж под открытым небом". Расположен в столичном парке имени Тараса Шевченко.

Бесплатные показы возле памятника Кобзарю продолжаются с 25 июля. Мероприятие организовала кинокомпания Up Ua Studio.

В программе на 1-7 августа представлены следующие картины:

1 августа - "Сторожевая застава", реж. Юрий Ковалев, 2017

2 августа - "Домой", реж. Нариман Алиев, 2019

3 августа - "Стремглав", реж. Марина Степанская, 2017

4 августа - "2020. Безлюдная страна", реж. Корней Грицюк, 2018

5 августа - "Сказка о деньгах", реж. Олеся Моргунец-Исаенко, 2018

6 августа - "Вулкан", реж. Роман Бондарчук, 2018

7 августа - "Дикое Поле", реж. Ярослав Лодыгин, 2018

Начало сеансов в 21:00.

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Площадка будет работать ежедневно до 15 сентября. По словам организаторов, за первые дни работы "Киновернисаж" собирал аншлаги ежедневно - за это время картины посмотрели около 2 тыс. человек.

"Проект возвращает лучшие украинские фильмы последних лет зрителю. Нацелен на продвижение и популяризацию отечественного кино. В марте стационарные кинотеатры закрылись. С июля после острой фазы карантина кинотеатральный прокат снова работает, но с определенными ограничениями. Эта ситуация ставит украинское кино как отрасль в неблагоприятные условия. Организаторы предоставляют киевлянам и гостям столицы приятную возможность смотреть ленты на большом экране на свежем воздухе в безопасной среде, не подвергаясь опасности во время пандемии", - говорится в описании мероприятия.

"Киновернисаж под открытым небом" реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В течение первой недели в летнем кинотеатре в парке Шевченко показали фильмы "Мои мысли тихие", "Запрещенный", "Неприятность на 5 baksiv", "Когда падают деревья", "Фокстер & Макс", "Припутни", "Герой моего времени".